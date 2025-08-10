Prabowo presenta el rango de general honorario general de 5 cifras, incluida Sjafrie Sjamsoeddin

Bandung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto entregó el rango de general honorario de cinco altos oficiales retirados del TNI.

Este premio fue otorgado en el título de fuerza operativa y honoraria militar en el Suparlan Pusdiklatpassus Field, Batujar, Bandung, Java West, domingo 10 de agosto de 2025.



Prabowo en el campo, Suparlan Pusdiklatpassus, Batujar, Bandung

Con este regalo, las cinco cifras tienen oficialmente el estado de un general retirado de cuatro estrellas retiradas.

Los cinco destinatarios de los premios honorarios de cuatro estrellas son los siguientes.

– TNI General Honorario (retirado) Sjafrie Sjamsoeddin

– Honorario TNI General (Retirado) Herindra

– TNI General Honorario (retirado) Agus Sutomo

– TNI General Honorario (retirado) (KKO) Ali Sadikin

– TNI General Honorario (retirado) Yunus Yosfiah

Para tener en cuenta, el teniente general (ret.) Sjafrie Sjamsoeddin actualmente se desempeña como Ministro de Defensa (Defensa) de la República de Indonesia.

Sjafrie había ocupado previamente el cargo de Secretario General del Ministerio de Defensa y Comandante del Comando de Reservas Estratégicas del Ejército (Pangkostrad).

Luego, el teniente general (ret.) M. Herindra había ocupado previamente el cargo de viceministro de defensa en la era de Prabowo y Pangdam III/Siliwangi. Actualmente lidera la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN).

Luego, el teniente general (ret.) Yunus Yosfiah se graduó de la Academia Militar Nacional de 1965. Era conocido por llevar a cabo siempre varias tareas de operaciones a lo largo de su carrera militar. En el mundo del gobierno, su último puesto fue el Ministro de Información durante el presidente BJ Habibie.

Además, el teniente general (ret.) Agus Sutomo había servido como Inspector General del Ministerio de Defensa (2017-2018) y lideró la Fuerza de Seguridad Presidencial (Paspampres).

Mientras tanto, el teniente general Kko (ret.) Ali Sadikin es un ex gobernador de DKI Yakarta para el período 1966-1977.