Prabowo preparará una ‘economía constitucional’, ¿qué es eso?

Jacarta – El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, dijo el Presidente Prabowo Subianto actualmente está preparando una política «economía constitución» como parte de la evaluación del sistema nacional.

«15 años democracia funcionando, pero en los últimos 15 años también hemos visto que el libre mercado controla todas las políticas. «Por eso, el presidente está ofreciendo algo nuevo que se llama política constitucional, que se llama economía constitucional», dijo en la clausura del Polo Nacional Musabaqoh Qiraatil (MQKN) 2025 en Yakarta, el domingo.

Según Muhaimin, la economía constitucional es una política económica que vuelve al mandato de la Constitución de la República de Indonesia de 1945.

Se sabe que el artículo 33 de la Constitución de 1945 básicamente estipula que la economía se estructura como una empresa conjunta basada en el principio de parentesco.

«Volvemos al papel del Estado y del Gobierno de estar presentes para que el pueblo indonesio más marginado no siga siendo víctima de la competencia del mercado», afirmó.

El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Humano, Muhaimin Iskandar Cak Imin, en Sidoarjo

En su discurso, Muhaimin también destacó el papel de los internados islámicos en diversos campos, incluida la democracia y la economía. Espera que en el futuro los internados islámicos sigan siendo una solución a los problemas sociales.

Dijo que los internados islámicos no son instituciones. educación solamente, sino también una institución que mantiene el espíritu de conocimiento, servicio, y es seguida con seriedad para convertirse en parte del guardián de la ingeniería social.

«La ingeniería social muestra que los internados islámicos tienen un papel no pequeño, sino muy grande en la construcción de la cultura», dijo Cak Imin, su apodo.

Él cree que los internados islámicos han aportado significado y color, incluso para el desarrollo de la democracia. Según él, sin referencia a los conocimientos de los internados islámicos, la democracia no puede interpretarse como una forma de progreso.

Aparte de eso, dijo que los internados islámicos pueden mantener dos factores de alivio de la pobreza, a saber, la educación y el empoderamiento.

«La función de la educación, así como la función de empoderamiento, es una función que históricamente ha demostrado que los internados islámicos han podido mantener esa función: educar y luego crear personas que sean promovidas y empoderadas», dijo. (Hormiga)