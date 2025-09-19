Prabowo prepara un toque de dólares incentivos almacenados en el extranjero

Yakarta, Viva – El gobierno está finalizando un esquema basado en el mercado que proporciona incentivo interesante para el propietario del fondo preferir depósitos dólar en el país.

Esto fue revelado directamente Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa Después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Central Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Purbaya dijo que el esquema podría ejecutarse inmediatamente en poco tiempo.

Se espera que los pasos fortalezcan reservas de divisasAumenta la oferta de dólares en la banca nacional, así como en el apoyo de la financiación de proyectos estratégicos gubernamentales.

«El plan sobre cómo retirar el dinero del dólar que a los indonesios les gusta volver aquí. Anteriormente todavía no era maduro, todavía lo eliminamos nuevamente. Pero si veo que el plan es bastante bueno», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta.

El Ministro de Finanzas Purbaya agregó, se esperaba que el flujo de fondos de divisas en el extranjero que habían llevado a cabo rutinariamente algunos ciudadanos indonesios (WNI) se redujeron a través de estos incentivos, de modo que las reservas de divisas aumentaron y el suministro de dólares en la banca nacional era más fuerte.

«Acabo de descubrir que cada mes también hay muchos que envían fuera del país de Indonesia. El dinero principal a varios países de esta región. Por lo tanto, lo mantendremos dando incentivos interesantes, por lo que no tienen que estar cansados ​​de enviar sus dólares afuera», dijo.

El Ministro de Finanzas, Purbaya, también enfatizó la importancia de mantener el flujo de fondos que ingresan a nivel nacional no vuelve a salir, a fin de fortalecer las reservas nacionales de divisas y aumentar el suministro de dólares para la banca nacional.

También explicó que la necesidad de financiar en el dólar para varios proyectos en el futuro se puede satisfacer dentro del país con una tasa de interés competitiva.

«Si podemos mantenerlo aquí, no fuera, nuestras reservas serán aún mayores, y nuestra banca tiene más suministro de dólar», concluyó el Ministro de Finanzas Purbaya.