Prabowo prepara un presupuesto para maestros y profesores RP178.7 T

Viernes 15 de agosto de 2025 – 17:03 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto asignó un presupuesto para el bienestar gurú Y profesor por valor de RP178.7 billones. Hizo hincapié en que el bienestar de los maestros y profesores debe fortalecerse.
Leer también:
En la sesión plenaria del proyecto de presupuesto estatal, Prabowo dijo que el presupuesto del programa MBG 2026 alcanzó RP335 T
Prabowo reveló esto en su discurso en la reunión de entrega en el borrador del presupuesto estatal (RAPBN) en 2026 y el memorando financiero en el Parlamento Indonesio, el viernes 15 de agosto de 2025.
«Para los salarios de los maestros, el fortalecimiento de las competencias y el bienestar de los maestros y profesores se asigna en la cantidad de Rp. 178.7 billones», dijo Prabowo.
El Jefe de Estado agregó que los maestros que no son PNS y los maestros de ASN regionales también obtendrán Prestación profesión. Las asignaciones profesionales están siendo preparadas por el gobierno.
Leer también:
El Ministro de Estado revela el mensaje de Prabowo sobre la polémica del Regente Pati Sudewo
«Las asignaciones profesionales de maestros que no son PNS y las asignaciones profesionales de maestros de ASN se preparan adecuadamente», dijo.
Por otro lado, Prabowo también explicó el programa escolar gente y la escuela superior de Garuda. Ambos programas se dirigen a niños que son menos capaces de obtener una educación adecuada.
«La escuela superior de Garuda y la escuela superior y las escuelas superiores de Garuda fortalecemos como un puente de la generación de esperanza para que los niños pobres logren la mejor educación», dijo.
Prabowo destacó el comisionado de Tantiem Bumn llega a RP. 40 mil millones por año: ¡No seas un truco!
Prabowo criticó fuertemente la práctica de dar un gran tantiem a los comisionados que fueron considerados no comparables al desempeño de la compañía.
Viva.co.id
15 de agosto de 2025