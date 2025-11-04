Prabowo prepara soluciones para comerciantes de segunda mano para que puedan vender, ¡aquí están las condiciones!

Jacarta – El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, instruyó a las filas del Gabinete Rojo y Blanco a preparar soluciones concretas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en medio del control de bienes usados importar.

En una reunión limitada en el Palacio Merdeka, en el centro de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025. Prabowo enfatizó que la prohibición de los bienes usados ​​no debe acabar con el negocio de los comerciantes, incluidos aquellos que ahorrando.

La ministra de las MIPYMES, Maman Abdurrahman, dijo que el presidente pidió una sustitución producto local para reemplazar bienes usados ​​importados que serán procesados. El gobierno también tiene la tarea de garantizar que los perpetradores ahorrativos aún puedan vender cambiando a productos locales.

«Una de las instrucciones y directivas del presidente es que cuando tomemos medidas para restringir la entrada de bienes y ropa usados, la dirección del presidente también es considerar y pensar en la sustitución de productos», dijo Maman.

«El gobierno tampoco puede dejarlo en manos de los empresarios que ya lo están administrando. Por eso las instrucciones del Presidente al Ministerio de MIPYMES, en este caso a mí, fueron ordenadas por él, el Ministro Coordinador, de preparar una solución para que todavía puedan vender. Sin embargo, están dirigidos a vender nuestros productos nacionales», continuó.

Además de reestructurar el sector de ahorro, la aceleración de la digitalización de las mipymes también está en el centro de atención. Prabowo apunta al sistema Sapa MSME, una plataforma de datos integrada para licencias, financiación y marketing, que se lanzará próximamente.

«El Presidente dijo que hay 57 millones de micro, pequeños y medianos empresarios repartidos por toda Indonesia, por supuesto que no pueden volver a utilizar métodos convencionales. Por lo tanto, deben utilizar la tecnología y los métodos de digitalización para proporcionar servicios y protección», dijo.

«El Presidente enfatizó que esto se hará realidad pronto, si Dios quiere, lo realizaremos rápidamente», añadió Maman.

Prabowo también exigió la simplificación de los procesos de concesión de licencias y certificación, incluidos BPOM, halal, PIRT y los Estándares Nacionales de Indonesia (SNI), con el fin de aumentar la competitividad de las mipymes.

«Las instrucciones del Presidente también se refieren al fácil acceso a los permisos para las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de certificación, sobre cómo obtener permisos BPOM, acelerar la certificación halal, y luego PIRT, SNI, etc. ¿Y qué? Para que la competitividad de nuestras MIPYMES también aumente», dijo Maman.