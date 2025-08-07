Prabowo prepara a la isla Galang para convertirse en 2,000 gazans del centro de tratamiento

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se preparará Isla de GalangIslas Riau como centro de tratamiento para los residentes Gaza que sufrió heridas debido a los ataques de Israel.

Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi Dicho el plan fue entregado por Prabowo en una reunión de gabinete plenario el miércoles 6 de agosto de 2025 ayer.

Hasan dijo que había alrededor de 2.000 gazanos que eran víctimas que recibirían tratamiento en la isla de Galang.

«Todavía relacionado con Gaza, el presidente ayer también dio instrucciones a Indonesia que brindó asistencia de tratamiento para alrededor de 2.000 gazanes que fueron víctimas de la guerra», dijo Hasan en una conferencia de prensa en la oficina del PCO, Central Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

«Los heridos, lo que experimentó, puede ser golpeado por una bomba, golpear las ruinas y todo tipo. Y el plan está preparado el centro de tratamiento más tarde en la isla de Galang», continuó.

Hasan dijo que había instalaciones hospitalarias en la isla de Galang para tratar a 2.000 gazanes que eran víctimas Ataque de Israel.

«Porque en la isla de Galang hay instalaciones hospitalarias, incluidas otras instalaciones de apoyo que pueden tratar a alrededor de 2,000 gazanes», explicó.

Además, la isla de Galang también estaba preparada para ser un refugio para la familia de víctimas de Gaza.

«Incluyendo más tarde para acomodar a la familia que acompañó a las víctimas de esta guerra», concluyó Hasan.