Prabowo planea importar carne vacuna de Sudáfrica para MBG

Jacarta – Reunión del Presidente Prabowo Subianto y presidente Sudáfrica Cyril Ramaphosa produjo varios acuerdos, uno de los cuales fue en el sector comercial.

«Ya en la reunión entre los dos presidentes se afirmó que la cooperación, especialmente en el ámbito comercial, ambas partes acordaron aumentar», dijo el Ministro de Asuntos Exteriores. Sugiono en el Complejo del Palacio Presidencial, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Reveló que en la reunión Indonesia acordó importar frijol de soja aumentar la cooperación en el sector comercial conjunto de Sudáfrica.

«El presidente Ramaphosa transmitió la situación comercial entre Indonesia y Sudáfrica. Hay varias alternativas para aumentar este comercio, una de las cuales puede ser la soja, los productos de soja y luego el ganado o el ganado que podrían aumentar el comercio de Sudáfrica a Indonesia», dijo.

En cuanto a la oferta de importación de ganado, Sugiono afirmó que la gente en Indonesia realmente necesita proteínas adicionales, especialmente de carne de vacuno.

Dijo que el indonesio promedio sólo come 6 kilogramos de carne al año, lo que según él es una cantidad relativamente pequeña en comparación con otros países.

«Estamos en una situación de déficit de carne para cubrir las necesidades proteicas del pueblo indonesio. Especialmente con la implementación del programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) esto, el déficit se siente cada vez más. Si no me equivoco, las estadísticas dicen que en promedio comemos 6 kilogramos de carne al año per cápita. «Es una cantidad muy pequeña», dijo Sugiono.

Creo que esto es algo que hay que cumplir y para eso vamos a intentar cumplirlo lo mejor que podamos y lo mejor que podamos. «Hay cosas que tal vez no podamos cumplir rápidamente, por lo que podemos aprovechar el comercio internacional», explicó.



El presidente Prabowo Subianto y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Además del sector comercial, también se llegaron a acuerdos en el sector educativo. El presidente Prabowo ofreció a estudiantes de Sudáfrica la oportunidad de estudiar en Indonesia.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, los dos países también acordaron acelerar la implementación del acuerdo de defensa firmado desde 2023.

«Hay una orden del presidente de implementar inmediatamente el acuerdo de cooperación en defensa que se firmó el año pasado», dijo.