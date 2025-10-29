Prabowo planea agregar un centro de rehabilitación de drogas

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacando la falta de instalaciones de rehabilitación drogas en Indonesia. El gobierno, dijo, planea agregar más centro de rehabilitación de drogas.

Así lo reveló Prabowo después de asistir al evento para destruir 214,8 toneladas de drogas en el campo Bhayangkara, sede de la Policía Nacional, el miércoles 29 de octubre de 2025.

«Creo que se necesitan centros de rehabilitación (de drogas) adicionales. Hay varios distritos que no tienen ninguno, tenemos que completarlos pronto», dijo Prabowo a los periodistas.

Prabowo dijo que los centros de rehabilitación de drogas son algo muy importante. En particular, para restablecer la condición de los consumidores de drogas.

«Esta es una tarea para nosotros ahora, nuestra rehabilitación debe ser más profunda, más efectiva, pero agradezco a todas las instituciones que han llevado a cabo este esfuerzo de rehabilitación», continuó.

Prabowo dijo que los centros de rehabilitación de drogas no pueden ser sólo un puñado de lugares que intentan erradicar las drogas. Pidió que las instalaciones educativas sean también un lugar para erradicar las drogas.

Por un lado, según Prabowo, todas las comunidades deben ayudarse entre sí para erradicar las drogas.

«Esto es imposible si no lo hacemos juntos a través de todas las instituciones educativas, incluida la educación religiosa, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela secundaria y la educación terciaria, debemos continuar haciéndolo juntos», dijo.

Prabowo continuó, los esfuerzos para erradicar las drogas en el país siguen siendo acertados mediante el uso de centros de rehabilitación de drogas. Incluso afirmó que hay países cuyos agentes dispararán inmediatamente a los consumidores de drogas.

Mientras tanto, Prabowo dijo que las personas en ese país podían volverse adictas porque eran víctimas.

«Hay presidentes de otros países, ciertos países que tomaron medidas muy drásticas, dispararon a cualquiera que tuviera drogas. Como resultado, también hubo niños que podrían haber sido asesinados a tiros», dijo Prabowo.

«Pero como quieren resolver este problema de amenazas, están dispuestos a tomar medidas muy drásticas», concluyó.

Como se informó anteriormente, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó su agradecimiento a la Policía Nacional por su éxito en la confiscación de 214,8 toneladas de pruebas de drogas durante el período octubre de 2024-octubre de 2025.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, asistió a la destrucción de pruebas de drogas en la plaza Bhayangkara.

«Lo que lograron confiscar, incautar, fueron 214,8 toneladas con un valor monetario de 29,37 billones de rupias», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que cientos de toneladas de drogas fueron confiscadas y destruidas y que habían salvado a 629 millones de personas.