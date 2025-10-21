Prabowo pide fondos adicionales del LPDP, esto es lo que dijo el Ministro de Finanzas Purbaya

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa habló sobre la solicitud del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto relacionado con fondos adicionales a la Institución Administradora de Fondos de Educación (LPDP) para becas.

Los fondos que se utilizarán provendrán de ganancias de eficiencia y algunas de las pérdidas del Estado en el caso de corrupción en las exportaciones de aceite de palma. CPO y derivados por valor de 13 billones de IDR.

Purbaya afirmó que su partido había registrado la solicitud de Prabowo. Sin embargo, dijo que no hubo más discusión sobre esta solicitud.

«No he tenido una discusión detallada todavía. Pero el LPDP solicitó que se agregara», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Purbaya continuó: este año no se puede aumentar el presupuesto. Dijo que el presupuesto adicional del LPDP sólo podrá realizarse el próximo año.

«Podemos hacerlo el año que viene, no podemos hacerlo ahora», explicó.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto quería Rp. 13 billones de dólares en corrupción de aceite de palma crudo (CPO) confiscaron dinero que acababa de ser entregado a la Fiscalía General para ser utilizado en becas del Instituto de Gestión de Fondos de Educación o becas LPDP.

Prabowo transmitió esta solicitud al Ministro de Finanzas cuando pronunció su discurso en la sesión plenaria de un año del gabinete de su administración en el Palacio de Estado, Yakarta, el 20 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que aumentaría el presupuesto del LPDP a partir de ganancias de eficiencia y confiscaciones de ganancias a los corruptores.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Tal vez los 13 billones de rupias, tal vez los 13 billones de rupias donados o tomados por el Fiscal General hoy fueron entregados al Ministro de Finanzas. Tal vez el Ministro de Finanzas, tal vez, pondremos algo de eso en el LPDP para el futuro», dijo Prabowo.

Por otro lado, cree que Indonesia debe ponerse a la altura de otros países en el ámbito de la educación. El Jefe de Estado dijo que según las estadísticas se estima que el 1 por ciento de cada población de los países del mundo tiene un coeficiente intelectual de 120 o más.

Entonces, continuó, el 1 por ciento o 2,8 millones de la población de Indonesia de 287 millones de personas tendrán un coeficiente intelectual superior a 120.

«Tenemos que atrapar a estas personas y no pensar en ellos como hijos de gente de clase media alta. Muchos niños de gente de clase baja, gente pobre, tienen una gran inteligencia. Tenemos que buscarlos», dijo Prabowo.