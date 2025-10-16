Prabowo pide al Ministerio de Educación preparar 2.000 jóvenes profesionales preparados para trabajar en sectores estratégicos

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ordenó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendikti Saintek) buscar y preparar más de 2.000 joven profesional que estén preparados para trabajar en sectores estratégicos.

Así lo transmitió Prabowo en una reunión limitada del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia en Jalan Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

«El Presidente dio instrucciones al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para que prepare a más de 2.000 de los mejores hijos e hijas de Indonesia para que en un futuro próximo estén preparados para trabajar en sectores estratégicos, tanto en BUMNO así como empresas privadas nacionales”, escribió la cuenta oficial @sekretariat.kabinet en Instagram.

Este paso es parte de la gran estrategia del gobierno para fortalecer el ecosistema nacional de talento en áreas prioritarias como tecnología, energía, alimentos y finanzas digitales.

Acelerar la preparación de recursos humanos superiores es la clave para afrontar los desafíos de una industria del futuro cada vez más competitiva.

Además de fortalecer la capacidad individual, también se espera que esta iniciativa pueda abrir vías de colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo.

Anteriormente, Prabowo también había reunido en julio pasado a 82 jóvenes profesionales que fueron estrictamente buscados y seleccionados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Estos jóvenes profesionales que se graduaron de varias universidades líderes en el país y en el extranjero son parte del programa Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership que fue iniciado directamente por el propio Prabowo.

Los participantes de este programa han pasado por un riguroso proceso de selección para garantizar una calidad superior, integridad y visión de liderazgo por parte de los candidatos.

Este programa es parte de la gran estrategia del gobierno para formar recursos humanos superiores y adaptables.

A través de este programa, se espera que surjan nuevos líderes en los campos de los negocios y la economía que nazcan de jóvenes indonesios con talento y experiencia dentro y fuera del país.