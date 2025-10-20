Prabowo pide al director de BGN que proporcione cucharas para que los estudiantes no coman MBG con las manos

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto solicitó a la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) para proporcionar cucharas a los estudiantes de las escuelas que se benefician del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

Así lo transmitió Prabowo en la sesión plenaria del gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

El Jefe de Estado pidió a BGN que cree procedimientos estrictos de implementación del programa MBG y utilice las mejores herramientas. Según él, esto es necesario para que los estudiantes no sufran más casos de intoxicación alimentaria.

«Recomiendo al jefe de BGN y al personal que establezcan un procedimiento estricto y estricto, utilizando las mejores herramientas, para garantizar que no se produzcan deficiencias o desviaciones», afirmó.

Luego, Prabowo se refirió a los hábitos alimentarios de los niños que utilizan las manos, es decir, sin la ayuda de una cuchara. Luego pidió a profesores y padres que inculquen en los niños el hábito de lavarse bien las manos. jabón.

«También tenemos que convencer a los profesores que están implicados en la enseñanza de nuestros niños de que si comen con las manos tienen que lavarse las manos lo mejor posible. En cada escuela debe haber agua limpia disponible, también con jabón», explicó.

«Tenemos que educar también, que los niños sientan que se han lavado las manos. Nosotros como profesores y padres no debemos ser perezosos en recordárselo», ha continuado.

Por otro lado, cree que actualmente BGN también debería poder suministrar cucharas a MBG. Según él, BGN todavía puede presupuestar una simple cuchara en cada lonchera.

«Tal vez deberíamos, jefe de BGN, tal vez no importa, simplemente compartir una simple cuchara, está bien. No creo que la cuchara sea demasiado cara», explicó.