Prabowo pide acelerar la construcción de viviendas temporales para refugiados en Sumatra

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto ordenó a sus ministros velar por las necesidades de todos refugiados desastre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Sumatra cumplidos, especialmente para el agua potable y los sanitarios portátiles.

Lea también: Garantizar que la cocina pública para refugiados de desastres de Sumatra esté operativa, Pertamina ha enviado 983 cilindros de GLP



Cuando se contactó en Yakarta el lunes, el Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, explicó que la orden fue dada por el Presidente Prabowo durante una reunión limitada en la residencia privada del Presidente en Hambalang Hill, Bogor Regency, Java Occidental, el domingo 14 de diciembre de 2025.



Condiciones actuales e impactos tras el desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad de Padang

Lea también: Palace considera que la rehabilitación del desastre en Sumatra es cuestión de meses



«La máxima incorporación de equipos pesados ​​y camiones de agua potable, suministros de agua potable y baños portátiles, especialmente en los lugares más afectados (por el desastre)», dijo el secretario del Gabinete, Teddy, al explicar las órdenes del presidente Prabowo a los ministros.

«El Presidente quiere que el Ministro de Obras Públicas (Dody Hanggodo) garantice que todos los refugiados cubran estas necesidades», continuó el secretario del Gabinete, Teddy.

Lea también: Se considera estratégico el papel de la Policía Nacional en la coordinación entre instituciones en la gestión del desastre de Sumatra



El secretario del gabinete, Teddy, continuó diciendo que el presidente Prabowo también ordenó a sus ministros acelerar la construcción de viviendas temporales (huntara) y viviendas permanentes (huntap) para los refugiados para que ya no ocupen tiendas de campaña.

«El presidente quiere completar lo antes posible la construcción de viviendas temporales y permanentes para todos los residentes afectados por el desastre en Sumatra», dijo el secretario del Gabinete, Teddy.

En la misma reunión, el Presidente Prabowo también dio instrucciones a los ministros sobre la preparación del gobierno para las vacaciones de fin de año.

«En cuanto a la preparación para las vacaciones de fin de año, discutimos: la evolución de la estabilidad de la seguridad alimentaria y los precios de las necesidades básicas. Además, los últimos acontecimientos de la economía del país, incluidas las aduanas y los impuestos», dijo el secretario del Gabinete, Teddy.

Luego, hacia finales de año, el presidente Prabowo también ordenó la concesión de incentivos para varios sectores.

«Ofrecer incentivos a varios sectores para garantizar unas vacaciones de fin de año tranquilas, especialmente reducciones significativas en los precios de las tarifas de las autopistas, billetes de avión, trenes, barcos y otras instalaciones públicas», dijo el Secretario del Gabinete Teddy, explicando el contenido de la reunión limitada presidida por el Presidente sobre la política gubernamental hacia finales de año.

Además del Secretario del Gabinete Teddy, asistieron a la reunión varios ministros y jefes de instituciones, entre ellos el Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin, el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono, el Ministro de Estado Prasetyo Hadi, el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman, el Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia, el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento Maruarar Sirait, el Ministro de Silvicultura Raja Juli Antoni, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto, el ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, y la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono.