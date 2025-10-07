PRABOWO pide a todo el edificio de Pesantren que sea auditado, esta es la actitud del Ministerio de Religión.

Yakarta, Viva – El Ministerio de Religión (Kemenag) seguirá las instrucciones del presidente Prabowo Subianto relacionadas con una auditoría integral de los edificios de Pesantren en toda Indonesia. Este paso se dio después del colapso del edificio Musala en Al Khoziny Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java.

El director de educación de Diniyah y Kemenag Islamic Boarding School, Basnang dijo, reveló que su partido inmediatamente celebró una reunión de coordinación interna para revisar el mecanismo de permisos para el establecimiento de Pesantren, especialmente aquellos relacionados con la viabilidad de las instalaciones e infraestructura.

El edificio Musala en Al Khoziny Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

«Habrá una reunión relacionada con el permiso de Pesantren, especialmente qué tipo de documento de Sarpras puede ser uno de los requisitos para el establecimiento de Pesantren», dijo en Yakarta, martes (7/10/2025).

Además, el Ministerio de Religión también establecerá la cooperación con varios ministerios y otras instituciones, incluido el Ministerio de Obras Públicas, para garantizar que la auditoría y el proceso de desarrollo de Pesantreno puedan llevarse a cabo de manera completa y de manera sostenible.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, Datos y Comunicación Pública del Ministerio de Religión Thobib Al Asyhar enfatizó que su ministerio estaba listo para llevar a cabo todas las políticas emitidas por el presidente relacionado Auditoría de construcción de Pesantren Para el beneficio y la seguridad de la sociedad.

«Todo lo que se convierte en la política del presidente se seguirá por el bien común», dijo Thobib.

El Ministerio de Religión enfatizó que debe haber disposiciones relacionadas con los estándares del edificio para que el colapso del edificio en el Boarding de Al Khoziny no vuelva a ocurrir en el futuro, y se discutirá con los cuidadores de Pesantren.

Según él, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar vio algo que debe mejorarse en el futuro. El incidente en Al Khoziny Islamic Boarding School se convirtió en una lección para que todas las partes sean tomadas sabiduría, así como los esfuerzos de mejora y prevención compilados.

El Ministerio de Religión, dijo, estaba interesado en hacer reparaciones con Pesantren para mantener y garantizar que todo el edificio pudiera proporcionar seguridad y comodidad para los estudiantes.

El Ministro de Estado (Menesesneg) Praseteto Hadi dijo que el evento del colapso de la Musala en Al Khoziny Islamic Boarding se convirtió en una preocupación especial del presidente Prabowo.

«Continuó monitoreando, por lo que ordenó a los ministros relevantes y al gobernador, vicegobernador que prestara atención», dijo.

Prasetyo agregó, el presidente también había instruido que se evaluaran todos los edificios de Pesantren en Indonesia, especialmente a partir de los aspectos de la seguridad y la seguridad para los estudiantes. (ENTRE)