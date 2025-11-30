Prabowo pide a todas las fuerzas nacionales que intervengan y manejen los desastres en Sumatra

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidiendo a todas las fuerzas nacionales que intervengan para hacer frente a los desastres naturales inundación flashes y deslizamientos de tierra en la región de Aceh, Sumatra Sumatra del norte y del oeste.

«La orden del Presidente es que todas las fuerzas nacionales se movilicen para la actual fase de respuesta de emergencia, aliviando la carga sobre la sociedad», dijo el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (PMK), Pratikno en rueda de prensa, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Pratikno dijo Jefe BNPBSuharyanto y su personal han estado en Sumatra desde primera hora de la mañana. Los ministros del Gabinete Rojo y Blanco también intervinieron en los lugares afectados por la catástrofe.

Entre ellos se incluyen el Ministro de Salud, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Comandante del TNI, el Jefe de Policía, el Ministro de Transmigración, el Ministro Coordinador de Infraestructura, el Ministro Coordinador de Alimentación, el Ministro de Silvicultura, etc.

«Esto demuestra que todos los ministerios e instituciones están intentando con todas sus fuerzas movilizar sus poderes existentes para ayudar a la comunidad», afirmó.

Desastre por inundaciones en Asahan Regency, Sumatra del Norte Foto : CUMPLEAÑOS / HO-Pusdops

En esa ocasión, Pratikno dijo que él y el jefe de BNPB llevaron a cabo inspecciones en varios puntos en el centro de Tapanuli, el sur de Tapanuli y la ciudad de Sibolga.

A partir de esta revisión, el gobierno señaló una serie de cosas que deben acelerarse en el manejo de este desastre natural.

«Está el restablecimiento del suministro eléctrico, que coordinamos inmediatamente, el suministro de combustible, así como la logística y, por supuesto, el restablecimiento de varias rutas terrestres», concluyó Pratikno.