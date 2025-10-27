Prabowo pide a los países de la ASEAN aumentar las reservas de arroz

Kuala Lumpur, VIVA – Presidente Prabowo Subianto pidió cooperación concreta en forma de mejoras recomendación arroz emergencia ASEAN Plus Three (Reserva de Emergencia de Arroz de ASEAN Plus Three/APTERR) en la 28.ª Cumbre de ASEAN Plus Three (APT) que se celebró en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC), Malasia, el lunes 27 de octubre de 2025.

Según Prabowo, es necesario aumentar las reservas de arroz de emergencia de la ASEAN Plus Three, que involucra a los países del sudeste asiático junto con tres países, a saber, China, Japón y Corea del Sur, para garantizar un suministro estable de alimentos y fortalecer las respuestas de emergencia entre los países a través de un mejor intercambio de información.

Aparte de eso, el presidente Prabowo también enfatizó la importancia de la plena implementación del Plan de Trabajo de Cooperación de la APT (2023-2027), así como del fortalecimiento de la Multilateralización de la Iniciativa de Chiang Mai, como pasos concretos para profundizar la cooperación económica y financiera regional.

El presidente Prabowo Subianto en la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia

En términos de integración regional ASEAN Plus Three, el Jefe de Estado enfatizó que este nuevo capítulo de la cooperación regional se está llevando a cabo en medio de complejos desafíos globales, que van desde el cambio climático, la interrupción del comercio internacional hasta las crecientes tensiones geopolíticas. Según él, estos desafíos tienen un impacto directo en la vida de las personas de la región.

«Para Indonesia, estas cosas no son riesgos abstractos. Son presiones reales para nuestros agricultores, nuestra generación joven y el importante papel que desempeñamos en la cadena de suministro global», subrayó el presidente Prabowo.

Además, Prabowo destacó que el último informe de Perspectivas Económicas Regionales de la ASEAN Plus Three muestra la resiliencia económica de la región, pero también recordó que la estabilidad no puede considerarse algo seguro.

Por lo tanto, el Presidente Prabowo enfatizó la importancia de fortalecer la integración regional, la diversificación del comercio y las redes de seguridad financiera como núcleos de la agenda de la APT.

«Indonesia reconoce la contribución de la cooperación trilateral entre China, Japón y la República de Corea para toda la región. Para continuar manteniendo el crecimiento y protegerse de las crisis externas, será muy importante profundizar esta cooperación trilateral a través de cumbres periódicas y reuniones a nivel ministerial», dijo el presidente Prabowo.

Indonesia, continuó el Presidente, apoya plenamente la ratificación de la Declaración de los Líderes de la ASEAN Más Tres sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Financiera Regional. «Dejemos que esta aspiración mantenga nuestra relevancia y previsión en la construcción de un futuro mejor para la región», dijo el presidente Prabowo.