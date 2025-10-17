Prabowo permite a extranjeros dirigir empresas estatales y palacio: si es necesario, ¿por qué no?

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi habló sobre la declaración del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto que permite a los extranjeros (Hacer) dirige una empresa de propiedad estatal (BUMNO).

Lea también: BGN sirve un menú MBG especial en el 74 aniversario de Prabowo: arroz frito y huevos Ceplok



Prasetyo dijo que no hay nada de malo si una empresa estatal está dirigida por un extranjero. Más aún, si el extranjero tiene las habilidades y competencias que la empresa necesita.

«Si los ciudadanos indonesios son capaces, lo alentaremos. Si luego sentimos que por un tiempo necesitamos las habilidades y competencias de alguien que resulta ser extranjero, ¿por qué no?» dijo Prasetyo a los periodistas en la Oficina del Ministerio Coordinador del Primer Ministro, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: 74º cumpleaños, el Ministro de Defensa Sjafrie y el PKS rezan por fortaleza para Prabowo



Prasetyo dijo que las empresas no deberían hacer la vista gorda ante los extranjeros, especialmente aquellos que tienen habilidades y competencias.

«Somos conscientes de que tal vez sea necesario, por lo que no deberíamos cerrarnos ni interrogar a los ciudadanos indonesios ni a los extranjeros», afirmó.

Lea también: Al decir feliz 74 cumpleaños, Gibran desea a Prabowo salud y fuerza para liderar Indonesia



Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, permitió a ciudadanos extranjeros (WNA) convertirse en jefes o líderes de empresas estatales (BUMN). Prabowo admitió haber cambiado las reglas con respecto a esta oportunidad.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el presidente y editor en jefe de Forbes, Steve Forbes. Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo ante Steve Forbes.

Prabowo también pidió a Danantara que encontrara a la mejor persona para dirigir la empresa estatal para que funcione de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

«Le dije a la gerencia de Danantara que lo administrara con estándares comerciales internacionales. Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», dijo.

Cortar BUMN a 200

No sólo eso, Prabowo también reveló abiertamente que reduciría el número de empresas estatales (EMPRESAS). Quiere que el número de empresas estatales, que originalmente era de 1.000, se reduzca a 200.

Prabowo dijo que este esfuerzo es parte de la política de racionalización hacia las empresas estatales. Prabowo ha transmitido el plan de recortes a la dirección de Danantara.

«He dado instrucciones a los dirigentes de Danantara para que racionalicen todo, reduzcan de 1.000 empresas estatales a un número más racional, tal vez 200, o 230, 240 y luego lo ajusten a los estándares internacionales», dijo Prabowo.