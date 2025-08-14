Prabowo Perdana transmitirá el Discurso de Nota Financiera hoy, Pisek Macro Suplupciones a la Política Fiscal del Rapbn 2026

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pronunciará por primera vez dos discursos estatales en el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, hoy en el edificio MPR y el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta. Uno de ellos está entregando una introducción al borrador del presupuesto estatal (Rapbn) Año 2026.

Basado en notas VIVACitado el viernes 15 de agosto de 2025, la discusión inicial relacionada con los supuestos básicos de la postura de presupuesto macroeconómica a la presupuesto en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 había sido llevada a cabo por el gobierno con la Comisión relacionada con DPR. El borrador también ha sido aprobado en el 25º período de reunión plenaria de la RIS DPR Año 2024-2025 el 24 de julio de 2025. Los siguientes resultados:

Supuestos básicos de macroeconómico

– Crecimiento económico 5.2-5.8 por ciento

– 1.5-3.5 por ciento de inflación

– Rupiah Tipo de cambio RP 16,500-RP 16,900 por dólar estadounidense

– Tasa de interés del sol 10 años 6.6-7.2 por ciento

– ICP US $ 60-US $ 80 por barel

– Levantando petróleo 605,000-620,000 barriles por día

– Gas natural levantando de 953,000 a 1.02 millones de barriles de petróleo equivalente por día

Objetivos e indicadores de desarrollo 2026:

– Tasa de pobreza 6.5-7.5 por ciento

– Tasa de pobreza extrema 0-0.5 por ciento

– Relación Gini 0.377-0,380

– La tasa de desempleo abierta es 4.44-4.96 por ciento

– Índice de capital humano 0.57

– Índice de bienestar de los agricultores 0.7731

– Proporción de la creación de empleo formal 37.95

Macro postura fiscal 2026

1. Ingresos estatales 11.71-12.31 por ciento del PIB

– Impuestos 10.08-10.54 por ciento del PIB

-Ingresos estatales sin impuestos (PNBP) 1.63-1.76 por ciento del PIB

– otorgar 0.002-0.003 por ciento del PIB

2. Gastos estatales 14.19-14.83 por ciento del PIB

– Gasto del gobierno central 11.41-11.94 por ciento del PIB

– Transferencia al área 2.78-2.89 por ciento del PIB

3. Balance primario 0.18-0.22 por ciento del PIB

4. Déficit 2.48-2.53 por ciento

5. Financiamiento 2.48-2.53 por ciento.



Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El gobierno también enfatizó que la postura de política macro y fiscal 2026 fue diseñada como contraria cíclicaL para reducir la agitación que ocurre. Se alienta al gasto del gobierno a ser más eficiente y productivo para apoyar el programa de prioridad.

Luego, el gobierno también optimiza los ingresos estatales en medio de mantener el clima de inversión. Uno de ellos sinergia el programa de ingresos estatales con datos con analistas, supervisores, inspecciones y cumplimiento sólido y creíble.

El Ministro del Estado, Praseteto Hadi, dijo que el presidente Prabowo se preparó intensamente para completar el material del discurso estatal que se entregará. Incluyendo sioal Nota financiera RAPBN 2026.

Prasetyo reveló que el énfasis del contenido del discurso no saldría de Astacita y los programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«Seguramente el énfasis no saldrá de Astacita y cuáles son los programas de prioridad», dijo Praseteto en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.