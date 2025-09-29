PRABOWO PEDE 1,5 millones de nuevos empleos se crearon en 2026 a través del programa MBG

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto es optimista 1.5 millones campo de trabajo Solo se creará a principios de 2026 a través del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

El presidente Prabowo reveló esto en su discurso en la ceremonia de clausura de la Conferencia Nacional (Munas) de la próspera fiesta de justicia (PKS) en el Sultan Hotel, Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Resulta que con este MBG podemos crear empleos a principios del próximo año, enero-febrero de 1,5 millones de empleos», dijo Prabowo.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

No solo eso, el programa insignia también se consideró exitoso en el apoyo a las MIPYME. Porque, cada cocina requiere materiales primas de alimentos para producir miles de alimentos.

«Hemos encendido con éxito economía La gente, que todos los días necesitamos huevos, necesitamos verduras, necesitamos pescado, necesitamos pollo, necesitamos ingredientes de los propios pueblos, del distrito mismo «, dijo.

Jefe de Estado Asegúrese, el número de destinatarios beneficio Del programa MBG no lo hace que tenga que ser complaciente. Sin embargo, afirma en la historia del mundo, solo Indonesia puede proporcionar MBG a 30 millones de beneficiarios.



West Bandung Regent, Ritchie Ismail revisó víctimas de envenenamiento de MBG

Según él, el programa ahora ha cambiado la facturación económica que previamente había canalizado los fondos de las regiones a Yakarta.

«En Yakarta, a menudo fluye al extranjero y se asienta en el extranjero y no vive en Indonesia. Ahora estamos de vuelta, el dinero ingresa a las aldeas», concluyó Prabowo.