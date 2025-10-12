Prabowo parte hacia Egipto y asiste a la Cumbre de Paz de Gaza

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto invitado a asistir Cumbre de Paz de Gaza en Sharm el-Sheij, Egipto el lunes 13 de octubre de 2025. Prabowo partió hacia Egipto el domingo 12 de octubre de 2025 por la tarde.

Lea también: Donald Trump y el presidente Al-Sisi encabezarán la cumbre de paz de Gaza en Egipto



Esto fue confirmado directamente por el Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi.

«El señor Presidente nos dijo a todos que ayer recibió específicamente una invitación», dijo Prasetyo a los periodistas en Jalan Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: De visita en Gaza, el enviado especial de Trump comprueba el cumplimiento del alto el fuego por parte de Israel



Aunque fue repentino, Prasetyo dijo que la invitación pedía a Prabowo asistir en persona y participar en las negociaciones sobre la paz en Indonesia. Gaza.

«También es un poco repentino en términos de tiempo, pero la invitación realmente pide la voluntad y la presencia del señor Presidente Prabowo porque es parte de la continuación de las negociaciones que esperamos, si Dios quiere, pueden traer la paz a Palestina y especialmente a Gaza», dijo.

Lea también: Tras el alto el fuego, 9.500 palestinos en Gaza siguen desaparecidos



Prasetyo admitió que no sabía más sobre la serie de actividades de Prabowo mientras asistía a la Cumbre de Paz de Gaza en Egipto.

«En detalle, no hemos recibido ninguna actualización, especialmente del Ministro de Asuntos Exteriores, porque a veces hay reuniones que son abiertas, y también hay reuniones que a veces son cerradas», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, junto con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, copresidirán una cumbre internacional por la paz en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Mar Rojo, Egipto, el próximo lunes.

La declaración presidencial afirmó que la cumbre reuniría a líderes de más de 20 países.

«Esta cumbre tiene como objetivo «poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, aumentar los esfuerzos para llevar la paz y la estabilidad a Oriente Medio e iniciar una nueva fase de seguridad y estabilidad regional», se cita en el comunicado del domingo 12 de octubre de 2025.

La cumbre «se celebra en consonancia con la visión del presidente estadounidense Trump de lograr la paz en la región y sus persistentes esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo», añadió.