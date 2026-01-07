Prabowo otorgó el premio Service Star al Ministro de Agricultura Amran

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto premiado marca de honor Estrella de servicio y Satyalancana Wira Karya a Ministro de Agricultura (Ministro de Agricultura), Amran Sulaimán y una serie de figuras de agricultores.

Prabowo entregó el premio en un evento de cosecha y anuncio de autosuficiencia alimentaria en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

El premio se otorgó en base al Decreto Presidencial (Keppres) de la República de Indonesia Número 1 y 2 TK 2026, estipulado en Yakarta, el 7 de enero de 2026.

«Con la gracia de Dios Todopoderoso, el Presidente de la República de Indonesia considera, recuerda, decide, estipula, etc., otorgando en primer lugar la estrella de servicio honorífico como agradecimiento por sus grandes servicios en un campo o evento particular que es beneficioso para la seguridad, la prosperidad y la grandeza de la nación y el estado. Así como el Satya Lencana Wirakarya como premio por sus servicios al brindar su gran servicio al estado y la nación para que pueda ser un ejemplo. para otros», se lee en el Decreto Presidencial leído por el Secretario Militar del Presidente.

Prabowo entregó el premio honorífico de Bintang Jasa Utama al Ministro de Agricultura Amran por su contribución y dedicación al desarrollo del sector agrícola nacional.

Prabowo también le dio la Estrella del Servicio Pratama a Heri Sunarto, agricultor que son miembros del Grupo de Agricultores Ngudi Luhur. Se le consideró fundamental en el desarrollo de la agricultura y ejemplar en las bases.

La siguiente es una lista de destinatarios honorarios:

Estrellas de servicio principales:

1. Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman

Estrella de servicio Pratama:

1. Heri Sunarto, agricultor de Ngudi Luhur Poktan, Regencia de Sukoharjo

Estrella de servicio Nararya:

1. Bobby Irfan Effendi (Oficial de Extensión Agrícola de la Regencia del Este de OKU)

2. Grupo de agricultores de la regencia de Ngawi Winarto (Poktan Sri Sedhono)

Satyalancana Wira Karya:

1. Teniente General del TNI Mohammad Naudi Nurdika (Oficial de Formación y Educación del TNI Danko)

2. Setyo Wahono (Regente de Bojonegoro)

3. Aep Syaepuloh (Regente de Karawang)

4. AKBP Toni Kasmiri (Jefe de policía de Lampung del Sur)

5. AKBP Yugi Bayu Hendarto (Jefe de policía de Garut)

6. Teniente Coronel Kav. Andhi Ardana Valeriandra Putra (Waaster Kodam XVIII/Kasuari)

7. Teniente Coronel Czi. Dili Eko Setyawan (Dandim Merauke)

8. Don Muzakir (Presidente General del Consejo Nacional de Liderazgo de Agricultores Libres de Indonesia)

9. Mugi Raharjo (Oficial de Extensión Agrícola de la Regencia de Bojonegoro)

10. Grupo de agricultores de la regencia de Cianjur de Aseng (Poktan Ciraden)