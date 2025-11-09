Prabowo otorgará hoy el título de héroe a 10 figuras, incluido Suharto

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto anunció 10 figuras que serán premiadas título héroe nacional hoy lunes 10 de noviembre de 2025 coincide con la conmemoración del Día de los Héroes.

El plan de anuncio fue confirmado por el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

«Si Dios quiere, se anunciarán aproximadamente diez nombres (hoy), dijo Prasetyo a los periodistas en el área de Kertanegara IV, en el sur de Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

De los 10 nombres, Prasetyo dijo que estaba la figura del segundo presidente de la República de Indonesia. Suharto a quien se le dará el título de héroe.

«Uno de ellos, Pak Harto, también entró», dijo.

Dijo que la determinación de los 10 nombres fue el resultado de la finalización después de que Prabowo recibiera aportes de varias figuras, incluido el presidente del MPR de Indonesia, Ahmad Muzani, y el vicepresidente de la RPD.

«Él (Prabowo) asignó a varias personas para comunicarse con las cifras, obtener aportes de varios partidos, por lo que se espera que lo que decida el presidente, el gobierno, haya pasado por varios aportes», dijo.

Según Prasetyo, otorgar el título de Héroe Nacional es una forma de respeto por los servicios de nuestros predecesores, especialmente los líderes que han hecho importantes contribuciones a la nación y al estado.

«Especialmente nuestros líderes, pase lo que pase, ciertamente tienen servicios extraordinarios a la nación y al estado», concluyó.

Respuesta del PDIP a Nasdem

Anteriormente se informó que la presidenta del DPP del PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, pidió que se estudiara mejor la propuesta de otorgar el título de héroe nacional al segundo presidente Soeharto.

Vio muchos pros y contras y controversias que surgieron en torno a la propuesta de darle a Suharto el título de héroe.

«Si es posible, esperamos que la concesión del título de héroe nacional se estudie adecuadamente. La decisión anterior del MPR y el espíritu de reforma, veo que este movimiento es muy controvertido», dijo Yasonna a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Yasonna también alentó al gobierno a proporcionar una explicación completa sobre la concesión del título de héroe. El ex Ministro de Derecho y Derechos Humanos (Menkumham) recordó que la concesión del título de héroe debe hacerse con cuidado.

«Sería mejor dar una explicación más completa porque esto no es fácil. Así que, si concedemos el título de héroe nacional, espero que tengamos cuidado», afirmó.