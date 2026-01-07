Prabowo otorga premios a varios miembros de la policía nacional por su apoyo a la seguridad alimentaria nacional, aquí está la lista

Karawang, VIVA – Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) recibió un premio del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto de contribuciones reales para apoyar el fortalecimiento seguridad alimentaria agenda nacional que forma parte de la agenda Asta Cita del Presidente.

Lea también: Prabowo anuncia que Indonesia ha logrado con éxito la autosuficiencia alimentaria para 2025



El premio tuvo lugar durante el impulso de la Gran Cosecha Nacional en Karawang Regency, al que asistieron miles de agricultores y partes interesadas del sector agrícola de toda Indonesia.

El premio se otorga en base al Decreto Presidencial Número 1 y 2/PK de 2026 relativo a la concesión de la Estrella de Servicio y Satyalancana Wira Karya. El Presidente enfatizó que el éxito de la autosuficiencia alimentaria es el resultado del trabajo colectivo de todos los sectores, desde los agricultores, los trabajadores de extensión, los gobiernos regionales hasta elementos del TNI y la Policía Nacional.

Lea también: ¡Preocupante! El extremismo apunta a niños de 11 a 18 años, 70 personas atendidas por Densus 88



En este premio, el subjefe de la Policía Nacional de Indonesia (Wakapolri), Komjen Dedi Prasetyo, recibió el premio Nararya Service Star como una forma de reconocimiento estatal por el papel estratégico de la Policía Nacional en el mantenimiento de la estabilidad, la seguridad y la asistencia al programa nacional de seguridad alimentaria.



Prabowo Subianto entregó premios relacionados con la seguridad alimentaria

Lea también: Boni Hargens: Las recomendaciones de Kompolnas para la reforma policial son de naturaleza normativa



Además del subjefe de policía, el presidente también otorgó la Medalla de Honor Satyalancana Wira Karya a varios oficiales y personal de la Policía Nacional que se consideraron consistentes en apoyar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional a través de las funciones de capacitación, seguridad regional y asistencia de programas en el campo.

Los destinatarios de Satyalancana Wira Karya de la Policía Nacional son:

1. Komjen Syahardiantono, Jefe de la Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía;

2. Inspector General Anwar, Asistente de Recursos Humanos del Jefe de la Policía Nacional;

3. Inspector General Ribut Hari Wibowo, Jefe de Policía Regional de Java Central;

4. Inspector General Rudi Setiawan, Jefe de Policía Regional de Java Occidental;

5. Inspector General Helfi Assegaf, Jefe de Policía Regional de Lampung;

6. Inspector General Pipit Rismanto, Jefe de Policía Regional de Kalimantan Occidental;

7. Inspector General Rosyanto Yudha Hermawan, Jefe de Policía Regional de Kalimantan del Sur;

8. General de Brigada Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri;

9. General de Brigada Djoko Prihadi, analista principal de políticas de la Policía Nacional;

10. Comisario Boy Jeckson Situmorang Karo HR Riau Policía;

11. AKBP Alsyahendra, subdirector de Tráfico de la Policía Regional de Java Occidental;

12. AKBP Rivanda, jefe de policía de Blitar;

13. AKBP Toni Kasmini, jefe de policía de Lampung del Sur;

14. AKBP Ike Yulianto W, jefe de policía de Grobogan;

15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, jefe de policía de Garut;

16. AKBP Wawan Andi Susanto, jefe de policía de Blora;

17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, jefe de policía de Bone;

18. AKBP Wahyu Sulistyo, jefe de policía de Wonogiri;

19. AKBP Samian, jefe de policía de Sukabumi; Y

20. AKBP Syahrul Awab, jefe de policía de Bengkayang.