Prabowo otorga a Suharto el título de Héroe Nacional, aceptado por Tutut y Bambang Trihatmodjo

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto entregó el título héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia Suhartoque fue recibido por su hija mayor, Siti Hardijanti Rukmana o Tutut Soeharto, como heredera, en el Palacio de Estado de Yakarta, el lunes.

Según una transmisión en vivo en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, el lunes, en la procesión de entrega del título de héroe, Tutut estuvo acompañado por su hermano menor, Bambang Trihatmodjo.

Este premio se basa en el Decreto del Presidente de la República de Indonesia (Keppres) Número 116/TK/Año 2025 relativo a la concesión del título de Héroe Nacional. Suharto recibió el título de héroe en el campo de la Lucha Armada y la Política, por sus servicios y papel destacado desde la independencia.



Marcos de fotos de figuras que recibirán el título de Héroe Nacional

Como subcomandante de BKR Yogyakarta, se registra que el general Soeharto dirigió el desarme de las tropas japonesas en Kota Baru en 1945.

Además de Suharto, otras nueve figuras recibieron el título de Héroe Nacional con motivo del Día de los Héroes de 2025.

Las nueve figuras son:

1. El difunto KH Abdurrahman Wahid (Campo de lucha política y educación islámica).

2. La difunta Marsinah (Lucha Social y Humanitaria).

3. El difunto Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Campo de lucha jurídica y política).

4. El difunto Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Lucha por la educación islámica).

5. El difunto general (retirado) del TNI Sarwo Edhie Wibowo (Sector de Lucha Armada).

6. El difunto Sultán Muhammad Salahuddin (Campo de Lucha y Diplomacia Educativa).

7. El difunto Syaikhona Muhammad Kholil (Campo de lucha por la educación islámica).

8. El difunto Tuan Rondahaim Saragih (Campo de Lucha Armada).

9. El difunto Zainal Abidin Syah (Lucha política y diplomacia). (Hormiga)