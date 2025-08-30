PRABOWO ordenó al Tni-Polri que tomara medidas firmes para enfrentar acciones anarquistas

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto ordenado Jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo y Comandante TNI El general Agus Subiyanto tomó medidas firmes para enfrentar acciones anarquistas que ocurrieron en varias regiones.

Leer también: La carretera frente al edificio DPR es difícil de pasar, motos de Toll Road



«La dirección del presidente es clara, específicamente para anarquistas, TNI y Polri Se le pidió tomar medidas decisivas de acuerdo con la ley «, dijo el jefe de la policía nacional acompañado por el comandante en jefe en Koneng Coffee, Bojongkoneng, Bogor Regency, West Java, después de dejar la residencia del presidente PRABOWO el sábado.

Según el jefe de la policía nacional, en los últimos dos días la tendencia de las manifestaciones en varias áreas se ha convertido en disturbios al quemar edificios, instalaciones públicas, al ataque a la sede.

Leer también: Cinco edificios en Bandung fueron severamente dañados debido a que los manifestantes fueron quemados y lanzados





Metro Polda se quemó

«Tal situación ya no está incluida en la categoría de entrega de aspiraciones, sino en un acto criminal», dijo.

Leer también: Polres y 5 Polsek en East Yakarta se convirtieron en víctimas de berrinches



El Jefe de la Policía Nacional enfatizó que los TNI-Polri irían inmediatamente a tomar medidas en el campo para restaurar la seguridad pública.

«La información que recibimos, la comunidad ha comenzado a estar nerviosa y asustada. Por lo tanto, las autoridades se moverán de inmediato para restaurar la situación», dijo.

Hizo hincapié en que las medidas de aplicación de la ley se llevarán a cabo de manera medible para garantizar que el orden se mantenga nuevamente.

«Todo esto es en interés de la comunidad en general y el mantenimiento de la estabilidad nacional», dijo el jefe de la policía nacional.

El comandante del TNI, el general Agus Subiyanto, pidió a la comunidad que no fuera fácilmente provocada por invitaciones que podrían dañarse a sí mismos o a los demás.

«Creemos un sentimiento pacífico y pacífico. Si hay un problema, resuelva con la ley de la ley», dijo el comandante. (Hormiga)