PRABOWO ordenó 6 ministerios/agencia para el desarrollo de la aldea hajj indonesia

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto ordenó seis ministerios y organismos relacionados para acelerar el programa de desarrollo Pueblo del hajj indonesio De MekkahArabia Saudita.

La orden estaba contenida en la instrucción presidencial (Inpres) número 15 de 2025 firmada por el presidente Prabowo en Yakarta, el 6 de agosto de 2025.

Los documentos de copia de Inpress emitidos por la Secretaría del Ministerio de Estado (Kemensetneg) en Yakarta dijeron el jueves que esta política tenía como objetivo mejorar la calidad de los servicios y la comodidad de los peregrinos y Umrah Indonesia a través de la disposición de las instalaciones de alojamiento adecuadas y de acuerdo con las necesidades de la Tierra Santa.

La instrucción presidencial asignó al Ministro de Finanzas, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Inversión y la Norma/Jefe de BKPM, el Jefe de la Agencia de Gestión de Inversiones de Power de Anagata Nusantara, el Jefe de la Agencia de Gestión Financiera Hajj (BPKH) y el Jefe de la Agencia de Organización del Hajj para tomar pasos estratégicos e integrados en la planificación, la implementación y la gestión de programas.

Las instrucciones del Presidente contienen instrucciones relacionadas con los esquemas de apoyo y financiamiento fiscal, incluidos los financiamientos, la garantía y la combinación de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales.

Además, el Presidente también asignó el fortalecimiento de la diplomacia con el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para cumplir con los aspectos de la cooperación internacional de derecho y desarrollo.

El presidente también ordena a las partes relacionadas que proporcionen socios de inversión, la formación de una empresa conjunta, así como otros mecanismos de cooperación para apoyar la financiación y el desarrollo operativo.

En la instrucción presidencial, también explicó que el financiamiento del desarrollo de la aldea de Hajj indonesia podría obtenerse de la Agencia de Gestión de Inversiones y entre la Agencia de Gestión Financiera Hajj, asociación con partes nacionales y/o extranjeras, el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN), así como otras fuentes legales y no vinculantes de acuerdo con las provisiones estatutarias.

El presidente afirmó que todos los ministerios y agencias relacionadas llevan a cabo las instrucciones del presidente con plena responsabilidad, trabajan activamente e informan el desarrollo de su implementación al presidente regularmente.

Se espera que el desarrollo de la aldea del Hajj de Indonesia se convierta en un centro de alojamiento integrado que respalda la mejora de la calidad de los servicios de Hajj y Umrah de Indonesia, así como para fortalecer la posición de Indonesia como el país que envía los peregrinos más grandes del mundo.