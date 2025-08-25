Prabowo ordenó 5.700 aldeas y 4,400 Electricidad Dialiri de aldea, Target completado 2030

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto presidió una reunión limitada con el vicepresidente Gibran Rakabuming y varios ministros del gabinete rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025. La reunión incluyó evaluar el programa económico en 2025 que aún continuaba mientras preparaba perspectivas de políticas en 2026 para alentar el crecimiento económico nacional.

Leer también: Bahlil obtuvo una señal de honor, Golkar tocó la dedicación y la contribución real a Indonesia



Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil lahadaliadijo que uno de los enfoques principales que se informó al presidente Prabowo fue un programa de electrificación aldea. Hasta ahora, todavía hay miles de aldeas y aldeas en Indonesia que aún no se han distribuido electricidad.



Prabowo dirigió una reunión limitada (Ratas) en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Leer también: Cerrado al público, Bahlil dijo que los metales terrestres rara vez serán administrados por la Agencia Industrial Mineral



«En términos de energía, intentaremos construir 5.700 aldeas que no han sido tratadas con electricidad y 4.400 aldeas. Por lo tanto, terminaremos hasta 2029-2030. El objetivo está completado. El presupuesto se calcula, pero a partir de 2025 en cambio de cambio presupuesto Y 2026 ha sido incluido en el presupuesto «, explicó Bahlil.

Según Bahlil, este programa de electricidad de la aldea es una manifestación tangible de la presencia del país para servir a pequeñas comunidades en áreas remotas. El presidente Prabowo, dijo Bahlil, ordenó explícitamente que el presupuesto se asigne de inmediato.

Leer también: PRABOWO inaugura Laksdya Didit Herdiawan se convierte en el jefe de la agencia de autoridad para la gerencia de la costa de Java del Norte



«Anteriormente informamos al presidente, este es el negocio de las personas pequeñas a continuación, no podemos calcular económicamente. Por lo tanto, esto requiere la presencia del estado. El presidente ordenó, presupuestó inmediatamente», dijo.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en el evento de energía del Festival Mineral de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además de la electrificación de la aldea, la reunión también analiza la regulación de los subsidios energéticos para hacerlo más dirigido. El gobierno planea implementar un mecanismo basado en la comunidad controlando la cuota de combustible, especialmente el combustible diesel subsidiado.

«Estaremos basados ​​en la comunidad, pero el diesel será diesel-7 o diesel-8.