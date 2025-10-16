Prabowo ordena a Danantara reducir el número de empresas estatales: de 1.000 a 200

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reveló sin rodeos que reduciría el número de empresas estatales (BUMNO). Quiere que el número de empresas estatales, que originalmente era de 1.000, se reduzca a 200.

Prabowo dijo que este esfuerzo es parte de la política de racionalización hacia las empresas estatales. En cuanto a los planes poda Prabowo ha transmitido esto a la dirección de la Agencia de Gestión de Inversiones de Energía Anagata Nusantara (Danantara).

Así lo transmitió Prabowo durante una discusión con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

«He dado instrucciones a los dirigentes de Danantara para que racionalicen todo, reduzcan de 1.000 empresas estatales a un número más racional, tal vez 200, o 230, 240 y luego lo ajusten a los estándares internacionales», dijo Prabowo.

No sólo eso, Prabowo también ordenó a Danantara que se asegurara de que las empresas estatales pudieran funcionar de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

Prabowo enfatizó que la reforma de las empresas estatales tiene como objetivo aumentar la eficiencia y los resultados de las empresas estatales que hasta ahora se han mantenido bajos.

«Le he dicho a la gerencia de Danantara que administre BUMN con estándares comerciales internacionales. Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», dijo.

También dijo que el gobierno había cambiado las regulaciones para abrir oportunidades para que profesionales extranjeros dirigieran empresas estatales.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo.

En esa ocasión, Prabowo también dijo que era necesario que los líderes políticos comprendieran la economía y los negocios para poder formular políticas racionales y basadas en datos.

El exministro de Defensa admitió que vio a muchos dirigentes políticos que no querían hacer los deberes. Muchos líderes, dijo, tienen miedo de los negocios y de los números.

«A veces hay una especie de desconexión entre los actores económicos y los actores políticos, los líderes políticos. Creo que muchos líderes políticos no quieren hacer sus deberes. Muchos líderes políticos probablemente tienen miedo de los números o de los negocios», dijo Prabowo.

«Por eso creo que ahora es una obligación para los jóvenes líderes indonesios que quieran convertirse en líderes políticos entender los negocios y la economía», enfatizó.