Prabowo ofrece un signo de servicio para los científicos de AstraZeneca al médico de Terawan

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto otorgó el honor del estado a 141 figuras de varios campos, que van desde funcionarios, profesionales, profesores, hasta artistas. La procesión galardonada se celebró en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

La concesión del honor es una forma de apreciación del estado por los servicios y el servicio de los destinatarios en sus respectivos campos.

«Solo quiero transmitir, en nombre del estado y la nación, una vez más gracias por los servicios de la dedicación de todos los hermanos y hermanas. Para aquellos que no están presentes, también agradecemos a los herederos. Esperamos que sus servicios sean un legado para la próxima generación», se citó Prabowo el martes 2625 de agosto.



Prabowo brindó servicios honorarios para funcionarios y cifras Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Uno de los destinatarios es Carina Citra Dewi Joe, científicos quien posee la patente de la vacuna Covid-19 Oxford Astrazeneca. Fue galardonado con la estrella de servicio principal por su contribución en el desarrollo de la biotecnología y salud Global, incluida la formulación de fórmulas de producción en masa.

La vacuna se convirtió en uno de los hitos importantes para salvar a millones de almas durante los pandemi.

«Gracias a Pak Prabowo como presidente que ha apreciado especialmente en el campo de la ciencia. En mi opinión, esto es muy importante, especialmente en el sector de la salud, porque es una forma de resiliencia nacional de salud. Durante los pandemi, necesitamos una vacuna para superarlo para no dañar a la comunidad y al estado», dijo Carina.

No solo eso, Prabowo también dio el grado de servicio y honor para un especialista en radiología, así como un ex Ministro de Salud (2019-2020), Terawan Agus Putranto. Recibió la estrella de Mahaputera Adipradana por sus servicios en el mundo de la salud.

Terawan, quien también es asesor especial del presidente de la República de Indonesia, es conocido por su papel en el desarrollo de la inmunoterapia Nusantara.

Esta terapia utiliza el sistema inmunitario del cuerpo para combatir enfermedades, incluidos el cáncer y la infección, con ingredientes indonesios locales.

Este concepto también se ha ampliado a Timor Leste y atrae el interés de otros países que desean desarrollar métodos similares.



Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«La señal del honor de la estrella de Mahaputera Adipradana es una señal de honor para mí, además de ser un recordatorio de mí de trabajar mejor, socavarme con Indonesia», dijo.

Terawan expresó su profunda gratitud, al presidente por dar el honor.

«Este es el segundo premio, después de Bintang Mahaputera Nararya otorgado por el Sr. Presidente SBY en 2013», dijo.