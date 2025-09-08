Prabowo oficialmente copot maspora dito

VIVA – Presidente General de Indonesia (RET) Prabowo Subianto oficialmente hizo una reorganización en el gabinete rojo y blanco que dirigió el lunes 8 de septiembre de 2025. Uno de ellos fue Menpora Aquí Ariotedjo.

«Para varias consideraciones y aportes de evaluación. Por lo tanto, esta tarde, al mismo tiempo, el Presidente decidió hacer cambios en la composición del gabinete rojo y blanco en varios cargos, a saber, el Ministerio de Política y Seguridad, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes, el Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Jóvenes y Deportes», dijo el Ministro del Secretario Estatal Precideo Hadi, en el Palisterio del Palabin

Mientras tanto, Dito dijo adiós y agradeció a todos los que habían intentado hacer cambios en el campo de la juventud y los deportes. Esto fue transmitido a través de sus historias de Instagram.

«Gracias por todos los que han caminado juntos tratando de hacer cambios en la juventud y los deportes», escribió Dito.

Dito también espera que lo que se ha llevado a cabo hasta ahora en el Ministerio de Jóvenes y Deportes puede continuar su sucesor. Esperemos que el próximo sucesor continúe «, agregó.

