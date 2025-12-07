Prabowo obtiene garantía de Bahlil, la electricidad en Aceh se enciende esta noche

BireuenVIVA – Presidente Prabowo Subianto recibió informe directamente del Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia que la recuperación del suministro electricidad en la provincia Aceh. El gobierno confirmó que la electricidad volverá a funcionar este domingo por la noche.

Así se transmitió durante la inspección del puente Teupin Mane bailey, Bireuen Regency, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025, donde el presidente Prabowo preguntó directamente a Bahlil sobre el progreso de la restauración de la electricidad afectada por el desastre.

«¿Las luces se encenderán pronto?» Preguntó Prabowo mientras daba información en el lugar.

«Emitirá esta noche, señor, todos, esta noche», dijo Bahlil en respuesta a Prabowo.

El presidente Prabowo visita a las víctimas del desastre en Aceh Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Bahlil enfatizó que casi toda la región de Aceh estaba lista para tener electricidad. Seguramente alrededor del 93 por ciento del territorio provincial volverá a disfrutar de la iluminación.

«Todo Aceh, 93 por ciento, esta noche Aceh está todo iluminado, señor», dijo Bahlil.

El presidente Prabowo Subianto inspeccionó el domingo la construcción del puente Teupin Mane Bailey en Bireuen Regency, provincia de Aceh, con una luz de 30 metros.

El puente temporal, que es un vínculo vital entre Bireuen-Takengon, es una arteria importante para restablecer el acceso terrestre que quedó cortado debido a las grandes inundaciones y las fuertes corrientes de los ríos.

Durante la revisión, el presidente dijo que se espera que la construcción del puente Teupin Mane Bailey se complete en una semana y continuará en otras áreas afectadas como Bener Meriah y Takengon.

Anteriormente, el Presidente Prabowo había dado instrucciones a su gabinete para acelerar el restablecimiento del suministro eléctrico en las zonas afectadas por el desastre, especialmente Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental. El plazo fijado por el presidente vence el domingo por la tarde.

Estas instrucciones fueron transmitidas en una reunión limitada presidida por el presidente Prabowo en su residencia en Hambalang Hill, Bogor Regency, Java Occidental. A la reunión asistieron varios ministros, el director principal del PLN, Darmawan Prasodjo, y jefes de instituciones.

El secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, reveló que la restauración de la electricidad en algunas áreas ha mostrado avances significativos, pero todavía hay varios puntos que no han recibido electricidad.

«En Sumatra Occidental la electricidad está casi completamente conectada, mientras que en Sumatra del Norte todavía hay varios puntos, como en Langkat y Tapanuli, donde no se ha conectado la electricidad. Lo mismo ocurre en varias zonas de Aceh. El presidente también ordenó que a más tardar mañana por la tarde la electricidad debe estar completamente conectada», dijo el secretario del Gabinete, Teddy, explicando la orden del presidente Prabowo a su personal durante una reunión limitada el sábado por la noche.