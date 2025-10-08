Prabowo nombrará a Ribka Haluk como presidente del Comité de Aceleración de Desarrollo de Papúa

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto está programado para inaugurar a varios funcionarios en el Palacio del Estado, Central Yakarta el miércoles 8 de octubre de 2025. Uno de ellos es Ribka halukvoluntad fijado como presidente del Comité Ejecutivo para la Aceleración del Desarrollo Papuasia.

Leer también: PRABOWO: ¡El gobierno se toma en serio la eliminación de todos los que violan la ley!



Basado en el monitoreo de Viva en el lugar, se vio a Rebekah con una kebaya azul cuando llegó al complejo del Palacio Presidencial, Yakarta. Dijo que sería nombrado presidente del Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo en Papua.

«(Seré nombrado como) el Comité Ejecutivo para la aceleración del desarrollo del papú, pero no estoy por delante, todavía no tengo uno, habrá problemas de nomenclatura más tarde después de que el presidente lo lea», dijo Rebekah.

Leer también: Pérdidas de casos de estaño IDR 300 billones, Prabowo: lo guardamos para la gente





Viceministro del Interior (Wamendagri), Ribka Haluk

Rebekah admitió que acababa de ser informada que la nombrarían hoy, martes 7 de octubre de 2025 por la tarde. Tampoco pudo explicar qué tareas se les daría.

Leer también: Prabowo revela el potencial del monasito en casos de fundición ilegales, alcanzando US $ 200,000 por tonelada



Rebekah actualmente también se desempeña como Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri). Tampoco sabe quién lo reemplazará como Viceministro de Asuntos Interiores.