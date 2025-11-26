Prabowo nombra a Kuntadi jefe de la Agencia de Recuperación de Activos del Fiscal General

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto apuntando Kuntadí como Jefe de la Agencia de Recuperación de Activos oficina del fiscal general El nuevo (AGO).

El nombramiento de Kuntadi se estableció en el decreto presidencial (Decreto Presidencial) que fue firmado directamente por Prabowo.

El Decreto Presidencial número 179/TPA de 2025 relativo a la destitución y nombramiento de puestos de liderazgo medio de alto nivel dentro de la Fiscalía General (Kejagung) tiene fecha del 20 de noviembre de 2025.

Con este nombramiento, Kuntadi dejará su cargo anterior como Jefe de la Fiscalía Superior de Java Oriental (Kejati).

Antes de este nombramiento, Kuntadi fue registrado varias veces ocupando puestos estratégicos dentro de la Fiscalía.

Incluyendo ser Director de Investigaciones de la Subprocuraduría de Delitos Especiales. Kuntadi ha estado involucrado en la exposición de casos como el caso de corrupción BTS 4G Kominfo, el caso del estaño y el caso de importación de azúcar.