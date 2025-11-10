Prabowo nombra a Arif Satria como director de BRIN y a Amarulla como adjunta

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025 por la tarde, inauguró una serie de nuevos funcionarios en el Gabinete Rojo y Blanco. Cita celebrada en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta.

Lea también: La familia espera que la lucha de Marsinah continúe y pide a Prabowo que elimine los despidos: subcontratación



Los designados, a saber Arif Satria como Jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) Y Amarula Octavio como Subdirector de BRIN.

Además de eso, Prabowo también nombró a Dwiarso Budi Santiarto Vicepresidente de la Corte Suprema (MA) para Asuntos No Judiciales.

Lea también: El momento en que Titiek abrazó fuertemente a Bambang-Tutut después de que a Soeharto le dieran el título de Héroe Nacional



La inauguración se llevó a cabo con base en el Decreto Presidencial Número 101/P de 2025 relativo a la Destitución Respetuosa del Vicepresidente de Supervisión del Tribunal Supremo y al Nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo para Asuntos No Judiciales.

Luego, el Decreto Presidencial Número 123/P de 2025 relativo a la Destitución y Nombramiento del Director y Subdirector de BRIN.

Lea también: Perfil de Sarwo Edhie Wibowo, suegro de SBY, general de los Boinas Rojas que aplastó al PKI y se convirtió en héroe nacional.



El proceso de inauguración estuvo dirigido directamente por Prabowo. También leyó el juramento del cargo, seguido por Arif, Dwiarso y Amarulla.

«Por Alá, juro que seré leal a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y aplicaré todas las leyes y reglamentos lo más estrictamente posible por el bien de mi devoción a la nación y al Estado», dijo Prabowo, a quien luego se unieron Arif, Dwiarso y Amarulla.

«Que en el desempeño de mis funciones defenderé la ética del cargo y trabajaré lo mejor que pueda con pleno sentido de responsabilidad», continuó.