Prabowo no tiene ningún problema con el PDIP fuera del gobierno, siempre que quiera cooperar

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto admitió que no tuvo ningún problema con la postura adoptada por la PDI-P (PDIP) quedarse afuera gobierno.

Prabowo explicó que el verdadero significado de unidad no significa que todos los partidos se unan al gobierno. Está bien estar fuera del gobierno mientras sigan trabajando juntos.

«Unidos no significa que todos tengan que unirse al gobierno, no. PDIP puede estar afuera, está bien. Pero trabajen juntos», dijo Prabowo en su discurso mientras asistía a la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Prabowo incluso dio un ejemplo de su actitud de apoyar al gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, a pesar de que es un cuadro del PDIP.

Además, Prabowo también habló sobre el programa. Comidas nutritivas gratis (MBG). Dijo que el programa MBG se estaba ejecutando en todas las regiones de Indonesia, incluidas Aceh y Sumatra Occidental, donde Prabowo tuvo que sufrir la derrota cuando elección presidencial 2024.

En las elecciones presidenciales de 2024, Prabowo perdió en dos provincias, a saber, Sumatra Occidental y Aceh. Los votos de Prabowo en Sumatra Occidental y Aceh fueron derrotados por la pareja Anies Baswedan y Muhaimin Iskandar o Cak Imin.

«¿MBG no llegó a Sumatra Occidental? Si perdí en Sumatra Occidental, ¿significa que MBG no debería ir a Sumatra Occidental? No hay igi. ¿Debería prohibir a MBG ir a Aceh? También perdí en Aceh. No, porque ahora no pertenezco a un partido, ahora pertenezco a toda la nación indonesia», concluyó Prabowo.