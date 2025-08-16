Prabowo no se discutió en el proyecto de presupuesto estatal, ¿los salarios de funcionario de funcionario del próximo año no aumentaron?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto no discutió preguntas salario Aparato civil estatal (ASN) o PNS El próximo año en el discurso estatal y el memorando financiero el viernes 15 de agosto de 2025.

El Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi enfatizó que varios temas que no fueron entregados por el Presidente en un discurso interpretaron que no había tal cosa.

«Significa que lo que no se entrega allí (discurso), sí, no hay», dijo el ministro de estado en el Parlamento Indonesio, Yakarta, citado el sábado 16 de agosto de 2025.



El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto transmitió financiamiento para el sector educación en Presupuesto Ingresos y gastos estatales (APBN) en 2026 para ser los más grandes de la historia Indonesia. Este esfuerzo está dirigido a realizar una indonesia responsable e imprimir recursos humanos superiores (recursos humanos) y la competitividad global.

En un discurso estatal el viernes 15 de agosto de 2025, Prabowo dijo que el APBN 2026 fue el instrumento principal para realizar una visión de Indonesia fuerte, independiente y próspera. Prabowo dijo que la dureza es la base de la independencia, mientras que la independencia es la puerta de la prosperidad.

Uno de los enfoques principales del APBN 2026 es el sector educativo, llamado Prabowo como el arma más efectiva para imprimir recursos humanos superiores y erradicar la pobreza. El gobierno está comprometido a cumplir con la asignación de presupuesto educativo del 20 por ciento, que es de alrededor de RP757.8 billones.

«El más grande en la historia de la República de Indonesia», dijo Prabowo.

Prabowo enfatizó que el uso del presupuesto debe estar en el objetivo. Hizo hincapié en que el gobierno estaba impulsando el desarrollo equitativo de Sabang a Merauke porque todos los niños de la nación tienen derecho a avanzar para que la educación y la salud deben ser equitativas.

El fantástico presupuesto en el campo de la educación está dirigido a mejorar la calidad de los maestros, fortalecer la educación vocacional y armonizar el plan de estudios con las necesidades del mundo del trabajo. El gobierno prepara becas a través del Programa Smart Indonesia para 21.1 millones de estudiantes y Kip-Kuliah para 1.2 millones de estudiantes.



Prabowo-Gibrán asistir a la sesión anual del MPR/DPR

Además, la mejora de las instalaciones escolares y terciarias obtendrá una asignación de RP150.1 billones. Los fondos para los salarios y el aumento de las competencias de maestros y profesores se preparan en la cantidad de Rp178.8 billones de billones y asignaciones regionales de maestros ASN se preparan adecuadamente.

Prabowo también alentó el papel de la Institución de Gestión de Fondos de Educación (LPDP) a expandir el acceso a becas a las mejores universidades del mundo. En 2026, LPDP está dirigido a proporcionar becas a 4,000 estudiantes.