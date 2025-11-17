Prabowo no quiere que mucha gente siga viviendo una vida dura y que los escolares no coman

Bekasi, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacó el compromiso del gobierno para acelerar la igualdad educación y mejorar el bienestar pueblo a través de diversos programas estratégicos nacionales. Esto se transmitió al saludar virtualmente a representantes escolares de toda Indonesia en el evento de Lanzamiento de la Digitalización. Aprendiendo para Smart Indonesia en SMPN 4 Bekasi City, Java Occidental, lunes 17 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo promete perseguir los activos corruptores para promover la educación en Indonesia



En su discurso, Prabowo recordó su juventud, cuando estaba decidido a dedicar su vida a los intereses de la nación y el pueblo de Indonesia.

«Desde que era joven, he prometido dedicar mi cuerpo y alma a la nación indonesia, y no quiero que en el siglo XXI todavía haya personas que vivan vidas muy difíciles, niños en edad escolar que no coman. Por lo tanto, invito a todos los elementos a unirse para llevar a nuestro país hacia la prosperidad», dijo Prabowo.

Lea también: Prabowo: La educación es una inversión en el futuro de la nación



Prabowo enfatizó que la educación, la ciencia y la tecnología son las bases del renacimiento de la nación. Recordó la importancia de la conciencia colectiva de todos los líderes religiosos, políticos, económicos, culturales y funcionarios estatales para volver al objetivo del Estado, es decir, proporcionar una calidad de vida digna a todas las personas.

En esa ocasión, Prabowo destacó la aceleración del Programa de Digitalización del Aprendizaje como un gran salto para la distribución equitativa de la educación nacional. Desde su lanzamiento en mayo pasado, el gobierno ha instalado 173.000 paneles de aprendizaje interactivos, con un objetivo de 288.000 paneles para finales de diciembre. El próximo año, el objetivo se ampliará a 1 millón de paneles en toda Indonesia, incluida la región 3T.

Lea también: Prabowo se enorgullece de que el programa MBG sea el mayor y más rápido logro del mundo



Prabowo también enfatizó la importancia de aumentar la competencia de los docentes, fortalecer el contenido de aprendizaje moderno y construir escuelas integradas con instalaciones equivalentes a las de los países desarrollados. Se aseguró de que profesores, estudiantes y padres pudieran acceder de forma gratuita a todos los módulos de aprendizaje digital.

Prabowo también agradeció a los ministerios y socios pertinentes que están trabajando para garantizar la distribución de equipos a áreas remotas con el apoyo del TNI y la Policía Nacional. Enfatizó que el éxito de este programa requiere trabajo conjunto y paciencia de todas las partes, en línea con los esfuerzos del gobierno para llevar la distribución equitativa de la calidad de la educación a todos los rincones del país.

Con este trabajo colectivo, Prabowo cree que Indonesia puede acelerar los pasos hacia una nación más inteligente, equitativa y próspera.