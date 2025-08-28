Prabowo no dio perdón al emprendedor que era un engaño y impuestos gravados

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto no dio perdón al hombre de negocios travieso A quién le gusta violar las reglas del país. Asegura que aumente su dominio tierra Países de manos de empresarios que no cumplen con las reglas.

PRABOWO transmitió esto en la inauguración de la asociación Gobierno Regencias en toda Indonesia (APKASI) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

«Tengo el talento para encontrar, no estoy buscando, pero a menudo lo encuentro. Además, a menudo encuentro violaciones. No busco que sepas, encuentro», dijo Prabowo.

Afirmó que toda la riqueza natural en Indonesia debe usarse para la prosperidad de la gente. Por lo tanto, no se suavizará a los empresarios traviesos.

«Tierra y agua, y la riqueza de la naturaleza contenida en ella está dominada por el país y utilizada para la prosperidad de la gente», dijo.

El Jefe de Estado también aludió a los empresarios que han recibido el derecho de negocios (HGU) a los préstamos bancarios gubernamentales, pero aún así les gusta violar las reglas. Prabowo recordó a los empresarios que el gobierno indonesio no podía organizarse arbitrariamente.

«Hay empresarios que ya son grandes, le damos a HGU, damos crédito a los bancos gubernamentales que han sido dados, que aún violan. Todavía no queriendo pagar impuestos, todavía engañando e incluso algunos en bosques protegidos, consideran que el gobierno indonesio está regulado», concluyó.

Prabowo explicó que el control del gobierno de las manos de las manos de los traviesos empresarios actualmente alcanza los 3,2 millones de hectáreas (HA). El número fue del área entregada al MPR el 15 de agosto de 2025.

Se dirige a la cantidad de tierra controlada por el estado para aumentar nuevamente a fines de agosto a 3.5 millones de ha, y nuevamente aumentó en septiembre a 3.7 millones de ha.

«Tal vez en septiembre sea 3.7 millones de hectáreas que hemos controlado nuevamente en manos del gobierno de la República de Indonesia», dijo Prabowo.

Por lo tanto, Prabowo no proporcionará alivio a los empresarios que violen las reglas. Dio instrucciones a su personal para asegurar la tierra.

«No hay blanqueo. Es bueno, ya está rompiendo pidiendo ser combinado. Si quieres compensación, compensación correcta. Si no es compensación, entonces lo tomo. Y él dijo que hay muchos más que violan. ¿Qué puedo hacer? Sin mencionar las minas que no tienen permiso, me he dado órdenes para asegurarlo de inmediato», dijo.