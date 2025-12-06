Prabowo no acepta que lo llamen ‘Rambo Podium’ en materia de aplicación de la ley, insiste en que no discrimina

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Rechazó la idea de que sólo estaba siendo estricto con aplicación de la ley durante un discurso, o lo que él llama «rambo Podio».

«Cuando hablo, a menudo me ridiculizan, ‘ah Prabowo es Rambo en el podio, sólo valiente en el podio, pero luego el fiscal general, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) actuará, ah Prabowo actuará arbitrariamente. No», dijo.

En aquella oportunidad, el Jefe de Estado enfatizó su compromiso de hacer cumplir la ley sin discriminación.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, asistió al momento culminante de la conmemoración del Día Nacional del Maestro Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Destacó que la aplicación de la ley procederá según las reglas a través de instituciones autorizadas y no basándose en actitudes arbitrarias.

El Presidente también recordó a los empresarios y círculos económicos que obedezcan la ley, paguen los impuestos a tiempo y cumplan con todas las obligaciones con el Estado.

«Amigos que están involucrados en la economía, obedecen la ley, pagan sus impuestos, obedecen todas las disposiciones. Nuestro pueblo ya no quiere ser engañado, es inteligente, entiende», dijo.

Enfatizó que para quienes infringen la ley, la mejor manera es volver a las normas aplicables.

«Si te arrepientes, pagarás lo que le debes al Estado», dijo.

El Presidente enfatizó que el desarrollo nacional, desde puentes, casas hasta escuelas, no puede financiarse con mera retórica.

Insinuó que los partidos sólo se ocupaban en hacer ruido sin hacer ninguna contribución real.

El presidente Prabowo cree que ahora el público puede diferenciar entre los líderes que trabajan y los que simplemente hacen «tonterías».

«Nuestra gente está en problemas, nuestra gente necesita casas, necesita buenas escuelas. No se pueden construir escuelas simplemente hablando», afirmó. (Hormiga)