Prabowo negó a Trump, enfatizar la amenaza del cambio climático real

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto En su discurso en la 80ª sesión general de la sesión de la Sesión de la Asamblea General PBB En la sede de la ONU, Nueva York, confirmó el impacto Cambio climático (cambio climático) es una amenaza real que enfrenta muchos países, incluida Indonesia.

Desde el podio en el Salón de la Asamblea General, Sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, martes (23/9) Hora local, el presidente Prabowo negó y no estaba de acuerdo con el contenido del discurso del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump quien no aceptó los hechos del cambio climático y lo llamó «el mejor trabajo de esta

«Nosotros, como el archipiélago más grande del mundo, frente a los honorables que testifican, hemos experimentado un impacto directo del cambio climático, especialmente la amenaza del aumento del nivel del mar. La altura de la superficie del mar en la costa norte de nuestro país aumentó 5 centímetros por año. ¿Te imaginas cuán alto en 10 años?» dijo el presidente Prabowo en presencia de más cientos de jefes de estado y delegación de los Estados miembros de la ONU durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la sesión de la Asamblea General de la ONU

Por lo tanto, Prabowo continuó que Indonesia eligió enfrentar la amenaza del impacto del cambio climático directamente, no solo con lemas, sino también con una acción concreta, incluso mediante la construcción de un terraplén gigante (gigante muro de mar) A lo largo de la costa norte de Java.

«Nos vimos obligados a construir un terraplén gigante de mar, de 480 kilómetros de largo. Podríamos necesitar 20 años para construirlo, pero no tenemos otra opción. Debemos comenzar a actuar ahora», dijo el presidente.

Además, el presidente continuó que Indonesia también se comprometió a cumplir con sus obligaciones como estipuladas en el Acuerdo de París de 2015, e intentó lograr un objetivo libre de emisiones (neto–cero emisión) en 2060.

«Estamos apuntando a emisiones libres en 2060, pero estamos seguros de que podemos lograrlo más rápido», dijo el presidente.

Prabowo continúa su gobierno actual también plantando tierras estériles de más de 12 millones de hectáreas, suprimiendo los casos de deforestación, así como capacitando a las comunidades locales en todo el bosque al proporcionar empleos sostenibles y no daña la naturaleza.

«Indonesia también es firme (con su compromiso, ed.) Pasando del desarrollo basado en combustibles fósiles al desarrollo basado en energía nueva y renovable. A partir del próximo año, la mayor parte de nuestra capacidad de electricidad adicional se obtiene de plantas de electricidad nuevas y renovables basadas en energía», dijo el presidente Prabowo.

La sesión de debate general es el 80º evento central de la Asamblea General de la ONU.

El presidente Prabowo tomó el podio en tercer lugar, después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en primer lugar, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue segundo. La tradición, Brasil, siempre habló en primer lugar en la sesión de la Asamblea General de la ONU, y Estados Unidos siempre habló en segundo lugar como el anfitrión.

La presencia del presidente Prabowo directamente en la sede de la ONU en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU se convirtió en la primera presencia del jefe del estado de Indonesia después de 10 años de ausencia en el Foro Anual de la ONU. (Hormiga)