Prabowo mostró que la producción nacional de alimentos se elevaba a pesar de que RI fue golpeado por una larga sequía a El Niño

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto en la dirección de la dirección al abrir la APKASI Autonomy Expo 2025 dijo que la producción nacional de alimentos estaba aumentando en este momento. Aunque Indonesia enfrenta una estación seca prolongada y el impacto del cambio climático.

PRABOWO dijo que el logro fue inseparable del arduo trabajo del Ministerio del Ministerio con el gobierno áreaTni y polri.

«Durante la estación seca prolongada, cuando el cambio climático, cuando El Niño continuó La Nina, pudimos producir extraordinario», dijo el presidente Prabowo en una dirección de direcciones al abrir la Autonomía de la Apkasi Expo 2025 en Ice BSD, Tangerang, Banten, jueves 28 de agosto, 2025.

También destacó el informe de uno de los regentes que logró desviar cientos de miles de millones de rupias en la construcción de un nuevo riego. Según él, el paso regará decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas en cinco años.



Viva militar: el comandante de TNI acompañó al presidente Prabowo Subianto Panen Raya Corn

«Si un distrito me informó, logró ahorrar Rp462 mil millones y el dinero se movió y se asignó para hacer riego, para enfrentar la estación seca. También es posible para este regente», agregó …

En esa ocasión, el jefe de estado también enfatizó que la eficiencia del presupuesto no significa deducir transferencias regionales, sino aún en beneficio de la comunidad en las regiones.

«Por lo tanto, la eficiencia no debe interpretarse para reducir la transferencia regional, hay transferencias regionales directamente y algunas están indirectas, pero todo es para la región», dijo.

«MBG está en las aldeas, MBG está en los subdistritos, MBG está en las regencias, y lo que enviamos al área este año es RP171 billones que entrarán en las aldeas», agregó. (Hormiga)