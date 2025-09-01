Prabowo mostró la compilación del discurso del presidente sobre Pancasila, de Soekarno a Jokowi

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Compartir un video que inmediatamente llamó la atención del público. A través de su cuenta oficial de Instagram @Prabowo, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Prabowo vuelve a llamar al partido político al palacio hoy



Prabowo subió una compilación de los discursos del discurso del presidente indonesio de vez en cuando que aludía al problema PancasilaLa asociación de la nación, a la dirección del desarrollo estatal.

El video de unos minutos presenta un discurso en blanco y negro del primer presidente de la República de Indonesia, SoekarnoHasta el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, y cerró con el propio discurso de Prabowo.

Leer también: Prabowo llama a una figura cruzada al palacio, ¿qué pasa?





Conferencia de prensa del presidente Prabowo Subianto relacionado con una gran demostración

Soekarno: Pilar de estado de Pancasila

Leer también: Denny Ja revela que se deben agregar 3 cosas al liderazgo de Prabowo para liderar a Indonesia



En las imágenes iniciales, el presidente Soekarno enfatizó que Pancasila era el pilar principal de Indonesia. Llamó a Pancasila como la base de construir un mundo mejor.

«Pancasila. Pancasila o cinco pilares de nuestro país. Estamos tratando de construir un mundo nuevo, un mundo mejor», dijo Soekarno.

Soeharto: Sociedad Fair y Makmur

El segundo presidente de la República de Indonesia Soeharto en el próximo descuento del discurso dijo que el desarrollo de Indonesia no podía separarse de la lucha de la nación para realizar una sociedad justa y próspera basada en Pancasila.

Habibie: la diversidad como recurso

El tercer presidente de la República de Indonesia BJ Habibie enfatizó la importancia de la diversidad en Indonesia. Según él, las diferencias étnicas deben verse como una fuerza para traer cambios positivos.

«La diversidad de las tribus es en realidad un recurso para llevar a cabo cambios que benefician a todas las naciones que viven aquí», dijo Habibie.

Gus Dur: La misma nación a pesar de las diferentes creencias

El cuarto presidente indonesio Abdurrahman Wahid o Gus Dur recordó un mensaje simple pero profundo. Dijo que el pueblo indonesio seguía siendo uno a pesar de tener diferencias de creencia.

Megawati: la juventud debe ser valiente

El quinto presidente indonesio Megawati Soekarnoputri fomentó el espíritu de los jóvenes. Afirmó que la próxima generación tenía que mirar el futuro con coraje.

«Los jóvenes indonesios miran el futuro apasionadamente para que podamos estar de pie sobre sus propios pies», dijo Megawati.

SBY: nación dura e inflexible

El sexto presidente de RI, Susilo Bambang Yudhoyono, recordó que Indonesia era una nación difícil. Desde el comienzo de la independencia hasta ahora, el espíritu de nunca rendirse y el poder de lucha sigue vivo en cada generación.

Brillo: La unidad puede llevar un salto

El séptimo presidente de RI Joko Widodo en las piezas de video enfatizó la importancia de la unidad, el trabajo duro y la cooperación mutua. Según él, se convirtió en la capital principal para que Indonesia pudiera saltar más alto en el mundo.

PRABOWO: Continuar con un predecesor pionero

El video se cerró con los propios discursos de Prabowo. Dijo que Indonesia fue construida sobre la base que había sido establecida por los presidentes anteriores.

«Construimos Indonesia sobre la base que ha sido pionera por nuestros predecesores. Indonesia debe ser autosuficiencia en los alimentos, en el más corto tiempo posible, incluso estamos listos para convertirnos en graneros mundiales», dijo Prabowo.

Aquí está el video completo: