Prabowo mencionó que la fiesta llamada ‘Prabowo solo puede ser un discurso’: ¡esto lo probamos!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto ofender a una serie de partes que a menudo lo juzgan solo pueden pronunciar discursos al hablar sobre el compromiso de aliviar pobreza.
PRABOWO enfatizó, demostraría los resultados para la comunidad.
PRABOWO reveló esto al dar instrucciones a maestros y cabezas Escuela de la gente En Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.
«Trabajamos duro para eliminar la pobreza absoluta de la tierra indonesia. Algunos dicen: ‘Ah Prabowo solo puede gastar’. Pero lo demostramos con los resultados reales», dijo Prabowo.
PRABOWO enfatizó, el desarrollo de las escuelas del pueblo fue uno de los primeros pasos del gobierno para aliviar la pobreza.
«Este es solo el comienzo de nuestra lucha que continúan los presidentes, el gobierno ante nosotros. No podemos construir una lucha ante ellos», dijo.
En esa ocasión, Prabowo también le pidió a todo su personal que trabajara duro y que trabaje de manera inteligente en beneficio de la gente.
«El resultado son 100 escuelas, pronto 165. Esperamos que el próximo año 200 escuelas (escuelas de personas)», concluyó Prabowo.
