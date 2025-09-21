Prabowo llegó a Nueva York, listo para asistir a la Asamblea General de la ONU

Nueva YorkVIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llegó oficialmente a Nueva York, Estados Unidos, el sábado 20 de septiembre a las 16.50 hora local.

La llegada del jefe de estado marcó el comienzo de una serie de visitas de trabajo para asistir a la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Al llegar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el presidente Prabowo fue directamente al hotel donde se estaba quedando. En este viaje, Prabowo fue acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sugión y el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, se fue a los Estados Unidos desde Osaka, Japón Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Seskab Teddy explicó que Prabowo estaba programado para entregar discurso Importante en la sesión de debate general de la ONU el martes 23 de septiembre de 2025.

«Según el cronograma recibido, el presidente Prabowo pronunciará un discurso en tercer lugar en la sesión de debate general de la ONU el 23 de septiembre de 2025, después del presidente de Brasil y el presidente de los Estados Unidos», dijo, en una declaración escrita, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Además, Teddy enfatizó que este foro internacional fue un momento estratégico para que Indonesia enfatice su papel en el ámbito global.

«La sesión de la Asamblea General de este año es un impulso importante para Indonesia, no solo para regresar al más alto nivel en el Foro de la ONU, sino también para enfatizar la posición de Indonesia como el líder global de Sur, que constantemente expresó la agenda de la reforma de gobernanza mundial para ser más justa e inclusiva», dijo.

El discurso del presidente Prabowo estará en el centro de atención, así como en una etapa para que Indonesia fortalezca la diplomacia internacional y conduzca los intereses de los países en desarrollo.

