Prabowo llega a Monas, dirigir el 80 aniversario del TNI

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llegó al Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta, el domingo para actuar como inspector de ceremonia En conmemoración del 80 aniversario del Ejército Nacional Indonesio (TNI).

Leer también: ¡Guau! El 80 aniversario de los premios de la puerta lo hizo mirar, había 200 motos distribuidas



«Antes de ingresar al campo de la ceremonia, el presidente Prabowo saludó a la gente del Palacio Merdeka, Yakarta al Monumento Nacional a través de la carretera Medan Merdeka Barat, usando Maung Putih Garuda.

Detrás del auto del presidente Prabowo, el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamaoeddin, fue visto acompañado por el comandante de TNI, el general Agus Subiyanto, que abordó el vehículo táctico Maung con una capucha abierta.

Leer también: 942 mil pasajeros se predice que abarrotarán el KRL durante el 80 aniversario del TNI, Kai hizo esto



«Luego, en la última serie de la serie, también vio al Jefe de Estado Mayor de la Marina, el Almirante Muhammad Ali, el Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Maruli Simanjuntak, y el Jefe de Estado Mantáneo de la Fuerza Aérea M. Tpnny Harjono que usó vehículos similares.

? El presidente Prabowo llegó al campo de la ceremonia del Monumento Nacional a las 08.00 WIB y se dirigió al púlpito honorario. El presidente fue bienvenido por el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka en el púlpito de honor.

Leer también: Debut submarino autónomo en el 80 aniversario del TNI, un nuevo equipo de defensa realizado por PT PAL



? Después de que el presidente Prabowo y su séquito llegaron al púlpito de honor, la ceremonia comenzó escuchando el himno nacional de Indonesia Raya.

? La serie de eventos para abrir el 80 aniversario del TNI estuvo marcado por la aparición de un paso de mosca que voló la bandera roja y blanca de Indonesia, la bandera del Ministerio de Defensa, la Armada Indonesia y la Fuerza Aérea.

Después de eso, la acción acrobática de los aviones de combate que coloreó el cielo de Yakarta con ráfagas rojas y blancas también se exhibió en la ceremonia de apertura.

? Antes de la ceremonia, la aparición de la banda de batería de los estudiantes de la Academia Militar acompañó a miles de tropas ceremoniales al campo

? Actuando como comandante del 80 aniversario del aniversario de TNI, el teniente general Bambang Trisnohadi, que se desempeñó como comandante del comando combinado de defensa (Pangkogabwilhan) III.

Basado en la información del jefe de la sede del Centro de Información (Kapuspen) TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah, hasta 1.047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa) se exhibieron en la celebración del 80 aniversario del TNI en Silang Monas, centro de Jakarta.

«Miles de equipos de defensa consisten en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones.

Además, se desplegaron hasta 133,480 personas en una ceremonia que consiste en soldados y sociedad civil para participar en el día de la celebración más tarde.