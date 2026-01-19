Prabowo llega a Londres y fortalecerá la asociación estratégica entre RI y el Reino Unido

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Al llegar al aeropuerto de Londres Stansted, Inglésel domingo 18 de enero de 2026 hora local.

Prabowo realizará una visita de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales y la asociación estratégica entre Indonesia y el Reino Unido.

La llegada del presidente al aeropuerto británico fue recibida por el teniente adjunto de Essex, Mark Bevan, la representante especial del Secretario de Asuntos Exteriores, Adele Taylor MBE, la embajadora de Indonesia en Inglaterra, Desra Believe, el embajador británico en Indonesia, Dominic Jermey, y el agregado de defensa de Indonesia en Inglaterra, el coronel Inf. Wiyata S. Aji.

Durante su visita a Inglaterra, el presidente Prabowo tiene previsto reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Está previsto que la reunión tenga lugar en la oficina del Primer Ministro británico y será un impulso importante para fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral en diversos campos estratégicos.

Además del primer ministro Starmer, también está previsto que el presidente Prabowo se reúna con rey de inglaterra Carlos III. El encuentro con el Jefe de Estado británico tendrá lugar en el Palacio de St. James como parte de una serie de actividades diplomáticas de alto nivel entre ambos países.

Las relaciones diplomáticas entre Indonesia e Inglaterra se establecieron desde diciembre de 1949 y continúan desarrollándose de manera constante. Con el tiempo, las relaciones bilaterales entre los dos países se han convertido en una asociación cada vez más estratégica y mutuamente beneficiosa.

La cooperación entre Indonesia y el Reino Unido cubre actualmente una serie de sectores prioritarios integrales, que van desde el sector económico hasta cuestiones globales de interés mutuo. Ambos países continúan comprometidos con ampliar el espacio de colaboración para abordar desafíos comunes en el futuro.

La nueva asociación estratégica entre Indonesia y el Reino Unido se basa en cuatro pilares principales: el crecimiento económico; clima, energía y naturaleza; defensa y seguridad; así como los seres humanos y la sociedad. La visita del Presidente confirma el compromiso del Gobierno de Indonesia de llevar a cabo una diplomacia activa y ampliar la cooperación internacional que tenga un impacto real en los intereses nacionales.