Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto llegar a País después de completar su visita para asistir Cumbre de Paz de Gaza En Sharm El-Sheikh, Egipto.

El avión presidencial 1 de Indonesia que transportaba al presidente Prabowo, al secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, y al ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, aterrizó sin problemas en la base aérea de Halim Perdanakusuma, en Yakarta, el martes alrededor de las 14.30 horas.

La llegada de Prabowo fue recibida directamente al pie de las escaleras del avión por varios funcionarios estatales de alto rango, entre ellos el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, y el Ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

Luego, el Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) Erick Thohir, el director ejecutivo de Danantara Rosan Roeslani y el jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno, Angga Raka.

El presidente Prabowo, vestido con un traje de safari beige y una gorra negra, fue visto saludando a los funcionarios de bienvenida uno por uno al pie de las escaleras del avión.

Mantuvo una breve conversación de unos 10 minutos con las oficinas antes de pronunciar unas declaraciones a los medios de comunicación a raíz de su visita de trabajo a Egipto.

Como se informó anteriormente, el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump elogió al presidente indonesio, Prabowo Subianto, tras la firma del acuerdo en la Cumbre de Paz Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto, lunes 13 de octubre de 2025.

Según las transmisiones en YouTube de la Secretaría Presidencial, Trump transmitió estos elogios durante la conferencia de prensa en la Cumbre de Paz de Gaza.

Trump expresó su agradecimiento a los líderes mundiales que asistieron, incluido Prabowo. Luego elogió la figura de Prabowo frente a los líderes mundiales. Trump llamó a Prabowo una figura extraordinaria de Indonesia.

«Con nosotros está el presidente Prabowo, una figura extraordinaria de Indonesia», dijo Trump, volviéndose hacia el presidente Prabowo, que estaba a su lado. entre Los líderes de otros países.

La declaración del presidente Trump refleja reconocimiento y aprecio por el importante papel de Indonesia en la diplomacia de paz regional.

La presencia de Indonesia en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh refleja su compromiso y coherencia para seguir promoviendo la estabilidad, la humanidad y la justicia globales.

«Hemos hablado de Indonesia. Sólo quiero decir que es un país grande, un país fuerte, y su desempeño es extraordinario», dijo Trump. (ENTRE)