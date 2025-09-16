Prabowo llamó al ministro al gobernador de BI al palacio, ¿qué pasa?

Martes 16 de septiembre de 2025 – 12:51 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llamando a varios ministros al Palacio Presidencial, en Yakarta, el martes 16 de septiembre de 2025.
Varios ministros que habían estado presentes incluyeron el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento Maruarar Sirait Alias Ara, el Ministro de Asuntos Económicos de Coordinación Airlangga Hartartoy Ministro de Inversión y Rosan Rosan de Rosan Roeslani.
Airlangga explicó que se le llamó Prabowo para seguir Reunión limitada con respecto a la energía.
«Llamó a (Prabowo), uno más tarde habrá ratas con respecto a la energía», dijo Airlangga a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.
Cuando se le preguntó si Ratas estaba relacionado con la escasez de combustible (BBM) en varias estaciones de servicio privadas, Airlangga negó.
«No tiene nada que ver con eso. Esto está relacionado con energía renovable Sí «, explicó.
Además de los ministros, Prabowo también llamó al gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo al complejo del Palacio Presidencial. Sin embargo, Perry era económico sobre su llegada.
Los medios extranjeros destacan la adquisición de Indonesia de la aeronave ‘veterana’ Giuseppe Garibaldi: ¡ya tiene 40 años!
Los medios extranjeros se sorprenden por el plan de Indonesia para la adquisición del portaaviones italiano Giuseppe Garibaldi de 40 años.
Viva.co.id
16 de septiembre de 2025