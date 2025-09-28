Prabowo llamó a varios ministros a Kertanegara el domingo por la noche, discutiendo la evaluación de MBG

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Volver para llamar a algunos ministro Para reuniones limitadas en su residencia, el camino KertanegaraSemana, 28 de septiembre de 2025 pm.

La reunión limitada que duró aproximadamente 3 horas discutió la alimentación nutritiva gratuita y otros programas prioritarios, como el levantamiento del aceite, la revitalización de los estanques de pescadores y los pueblos pesqueros, luego también el programa de control de salud gratuito (CKG).

Prabowo Proporcionó directamente una dirección técnica y detallada a la Unidad de Servicios de cumplimiento de Nutrición (SPPG) después del incidente de intoxicación alimentaria nutricional gratuita (Mbg) El número de receptores afectados alcanza a más de 5,000 niños.

Leer también: PWI se arrepiente de la revocación de la identificación de prensa periodista de CNN indonesia, pidiendo un palacio de aclaración





Ministro de Estado Prasetyo Hadi en la residencia del presidente Prabowo en Kertanegara

El Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetto Hadi, que estuvo presente en la reunión, dijo que la reunión de esta noche fue un seguimiento de Ratas MBG en poder del presidente Prabowo el sábado por la noche unas horas después de que el presidente llegó a Yakarta.

«Así que francamente, con respecto al problema de MBG desde ayer aterrizó en Halim, llamó a varios ministros especiales con respecto a MBG, en BBGN, luego inmediatamente dio instrucciones sobre su mejora para que hoy fuera dirigido por el ministro coordinador de alimentos para celebrar una reunión en el Ministerio de Salud para que el más importante sea la seguridad de nuestros hijos», dijo Prasetto Hadi respondiendo a la pregunta del periodista de la Rep de los Representantes de la reportera de la reportera de que el más importante es que la seguridad es la seguridad «,», dijo que Prasto Hadi respondió a la pregunta de la Rep de los Representantes de la Reportista, la cuestión del periodista de la reportera de la reportera de la reportera, la seguridad es la seguridad más importante «.

En la misma ocasión, el apodo de Pras, Praseteto, continuó los resultados de la reunión de coordinación celebrada hoy en el Ministerio de Salud también se informó al presidente Prabowo.

«Informamos los resultados de nuestra reunión esta tarde con futuros planes de mejora para la gobernanza, y, francamente, el presidente de ayer dio instrucciones muy detalladas, incluso muy técnicas, por ejemplo, con respecto al problema de la disciplina, especialmente el problema de limpieza que estaba relacionado con el problema del agua. Estaba muy preocupado por varias muestras que se habían completado (ejemplos, ed.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) anunció el incidente de envenenamiento de MBG durante enero a septiembre de 2025, 70 incidentes de seguridad alimentaria, incluidos incidentes de intoxicación, y 5,914 beneficiarios de MBG se vieron afectados.

De los 70 casos, nueve casos con 1.307 víctimas se encontraron en la Región I de Sumatra, incluso en Lebong Regency, Bengkulu y Bandar Lampung City, Lampung.

Luego, en la Región II de la Isla Java, hubo 41 casos con 3.610 receptores de MBG afectados, y en la Región III en Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali y Nusa Tenggara hubo 20 casos con 997 receptores de MBG afectados.

De los 70 casos de envenenamiento, las causas principales son el contenido de varios tipos de bacterias encontradas, a saber, e-coli en agua, arroz, tofu y pollo.

Luego, Staphylococcus aureus en tempeh y albóndigas, salmonella en pollo, huevos y verduras, Bacillus cereus en el menú de fideos y coliformes, Pb, Klebsiella, proteus de agua contaminada.

Leer también: Mañana, el Ministro del Interior, Tito reunió a todos los jefes regionales para discutir el envenenamiento masivo MBG

