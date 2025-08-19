Prabowo llama al Ministro de Asuntos del Interior Tito a Hambalang esta tarde, ¿sobre qué?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Llame al Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Tito karnavian. El plan, reunión Celebrada en la residencia de Prabowo en Hambalang, Bogor, West Java el martes 19 de agosto de 2025 de la tarde.

Leer también: Desde el cielo de Gaza, el equipo de aviones de Super Hercules dijo el 80 aniversario de la República de Indonesia: ¡Merdeka!



Tito reveló el plan de reunión al llenar el 80 ° Seminario de Aniversario Nacional en la Oficina del Ministerio del Interior, Central Yakarta.

Dijo Tito, la reunión con Prabowo se celebraría alrededor de las 16:00 WIB esta tarde.

Leer también: ¿Qué es Tantiem, que hizo que el presidente se enfurezca



«Esta tarde a las 4 en punto seré una reunión con el presidente en Hambalang», dijo Tito.

Tito dijo que hubo una serie de cosas que se discutirían en la reunión, una de ellas sobre programa prioritario Presidente Prabowo.

Leer también: El próximo año, Prabowo retirará la mayor deuda desde la era Covid-19, este es el valor



Sin embargo, era reacio a divulgar con más detalle sobre el programa en cuestión. Tito reveló que Prabowo solicitó que el Ministerio del Interior pudiera coordinar para que el programa de prioridad pudiera funcionar bien en cada región.

«Anoche también discutí sus programas, y él me pidió que coordinara el distrito relacionado con el material que se unió», dijo Tito.

En esa ocasión, Tito también enfatizó a su personal que el papel del Ministerio del Interior era muy importante en el éxito de los programas gubernamentales.

«El papel del Ministerio del Interior es muy importante para apoyar el programa del Presidente, y también en general para el progreso del pueblo indonesio», concluyó.