Prabowo llama al desempleo más bajo de RI 2025 desde la crisis de 1998

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto decir el nivel desempleo En Indonesia, actualmente se reduce al nivel más bajo desde la crisis en 1998.

Prabowo dijo esto en su discurso estatal en la sala de reuniones plenarias MPR-DPR, el viernes 15 de agosto de 2025.

«Alhamdulillah hoy, la tasa nacional de desempleo ha logrado bajar al nivel más bajo desde la crisis de 1998», dijo Prabowo ante los miembros del consejo.

Aun así, el presidente no mencionó el número exacto de desempleo. Entonces, ¿es cierto que el reclamo está de acuerdo con los datos oficiales?

Verificar hechos

Basado en datos Agencia Central de Estadísticas (BPS), Tasa de desempleo abierta (TPT) Indonesia a partir de febrero de 2025 está en 4.76%. Esta cifra se registra como la más baja en los últimos 28 años, desde la crisis monetaria de 1998.

En comparación, en agosto de 1998, TPT fue de 5.46%. Las condiciones económicas deprimidas en ese momento aumentaron drásticamente la tasa de desempleo, incluso alcanzaron su pico en 11.24% en noviembre de 2005.

La tendencia de declive desde la década de 2010

Las mejoras comenzaron a verse en la década de 2010, cuando la tasa de desempleo disminuyó lentamente y estable en el rango de 5-6% durante casi diez años. Sin embargo, Pandemi Covid-19 había interrumpido la tendencia positiva.

En febrero de 2021, TPT aumentó al 6.26% debido al impacto económico de la pandemia. Sin embargo, desde 2022 la tasa de desempleo ha disminuido de manera consistente.

Después de caer al 4.82% en 2024, el número de TPT nuevamente registró el récord más bajo en 4.76% en febrero de 2025. Este logro no solo es mejor que el período post-pandemia, sino que también excede todos los registros desde la crisis de 1998.